Lia Olguţa Vasilescu intervine în scandalul Firea-Dragnea: 'Refuz să cred acest lucru'

Lia Olguța Vasilescu reacţionează la scandalul dintre Gabriela Firea şi Liviu Dragnea. Ministrul Muncii susţine că Liviu Dragnea va părăsi conducerea partidului doar în urma unui congres.

"Liviu Dragnea poate să părăsească funcția de președinte al partidului doar în urma unui congres. Deocamdată, noi avem în statut următoarea prevedere: președintele este votat de toți membrii partidului. De toți! Toți se prezintă la urne și voteză președintele.

Când a candidat Liviu Dragnea, a avut trei contracandidați. Și data viitoare poate să candideze Liviu Dragnea și să iasă sau să nu iasă. Dar, lucrurile acestea se fac într-un cadru organizat și este bine să rămânem într-un cadru organizat al partidului pentru că suntem partidul de guvernare a României și nu ne face bine niciun scandal, nu ne face bine că ne spalăm rufele în public, nu ne face bine că se fac acuzații de multe ori nefondate", a spus Lia Olguța Vasilescu, miercuri seara, la Antena 3.

Lia Olguţa Vasilescu afirmă că, în calitate de fost primar, înţelege unele nemulţumiri ale Gabrielei Firea, însă refuză să crede că blocajele sunt generate de la vârful partidului.

"Şi eu am fost primar şi am fost foarte ajutată de Liviu Dragnea. Dacă nu era Liviu Dragnea, nu se făcea stadionul din Craiova. O înţeleg pe doamna Firea. Am intrat şi eu la un ministru care era un fel de tehnocrat pus de PSD, ministrul Bugetului, care a spus că nu finanţăm stadionul că nu e o prioritate a oraşului. Înţeleg că este posibil să fie astfel de blocaje, dar în niciun caz nu cred că sunt puse de cineva din conducerea partidului. Refuz să cred acest lucru", a mai declarat ministrul Muncii.

