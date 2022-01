Lia Olguța Vasilescu supără Biserica: Taie 70% din banii pentru un centru destinat persoanelor fără adăpost

Primăria municipiului Craiova va reduce anul acesta cu 70% sumele alocate funcţionării Centrului "Sfântul Vasile" pentru persoanele fără adăpost al Mitropoliei Olteniei pe motiv că îşi va înfiinţa un centru propriu, care va avea o capacitate de 30 de locuri.

"Având în vedere creşterea solicitărilor de sprijinire a persoanelor fără adăpost pe tot parcursul unui an calendaristic, Primăria Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială vor înfiinţa, în cursul acestui an, un centru care va avea o capacitate de aproximativ 30 de locuri şi va funcţiona într-o clădire a municipalităţii, care este deja renovată. Celelalte alocări din bugetul local care erau prevăzute până acum pentru cheltuielile aferente funcţionării Centrului "Sfântul Vasile" vor fi reduse în 2022 cu 70%", a informat, marţi, Primăria Craiova, scrie agerpres.ro.

Primăria Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, oferă sprijin persoanelor fără adăpost din Craiova în cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost "Sfântul Vasile", care funcţionează în baza parteneriatului încheiat de municipalitate cu Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada. Centrul, situat pe strada Râului, are o capacitate de 52 locuri şi oferă, în regim rezidenţial, un complex de servicii sociale, acordate conform legislaţiei în vigoare.

În acest centru se asigură persoanelor fără adăpost, indiferent de anotimp, servicii de găzduire şi hrană, asistenţă socială, medicală, psihologică, îndrumare şi orientare profesională, consiliere spirituală, activităţi de terapie ocupaţională şi activităţi de socializare, precum şi activităţi de informare şi petrecere a timpului liber. În perioada de găzduire, se fac eforturi pentru reintegrarea în societate a acestor persoane, pentru a li se găsi o locuinţă permanentă şi un loc de muncă.

"Primăria Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, a achitat în 2021 costuri în valoare aproximativă de 60.000 lei/lună, ce reprezintă cheltuielile aferente personalului centrului, cele legate de achiziţia de hrană şi medicamente, utilităţi şi cheltuieli administrative, cheltuielile de întreţinere ale clădirii, precum şi cele legate de paza centrului. Pe timp de iarnă, persoanele fără adăpost pot ajunge în centrul social adresându-se direct sau după ce sunt depistate de Poliţia Locală, Poliţia Judeţeană, biserici etc., prin intermediul Serviciului de Ambulanţă şi/sau al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială. Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova şi Poliţia Locală conduc la centru persoanele identificate care acceptă să beneficieze de serviciile sociale. Odată ajunse la centrul Sfântul Vasile, acestea sunt testate cu teste rapide antigen şi sunt cazate în sediul de pe str. Râului, unde pot rămâne un an, cu prelungire ulterioară de încă un an în situaţii speciale", mai spun reprezentanţii Primăriei municipiului Craiova.

Potrivit sursei citate, în general, Poliţia Locală solicită serviciul de ambulanţă, care transportă persoanele în nevoie la spital, pentru investigaţii medicale, iar ulterior, acestea ajung în centrele speciale.

În această iarnă, opt persoane au fost depistate fără adăpost de către Poliţia Locală Craiova. Două dintre acestea au fost transportate la rudele din municipiu, iar pentru şase persoane a fost solicitată ambulanţa. Dintre cele şase, trei persoane au refuzat internarea şi orice fel de alt ajutor din partea instituţiilor statului, iar celelalte trei au fost internate pentru investigaţii. Ulterior, persoanele fără adăpost au fost transportate în centrul administrat de Asociaţia Vasiliada în baza parteneriatului dintre Primăria Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Arhiepiscopia Craiovei.

Pe lângă persoanele care au ajuns la Centrul Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost "Sfântul Vasile" direct sau prin intermediul Poliţiei Locale, Poliţiei Judeţene sau al bisericilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova a mai preluat, în această iarnă, alte opt persoane din sesizările aduse de spitalele municipalităţii, fiind cazate, în acest moment, în centrul de pe strada Râului. Prin parteneriatele cu celelalte instituţii ale statului, în cazul în care nu mai sunt locuri disponibile la Centrul "Sf. Vasile", persoanele fără adăpost pot fi îndrumate şi către alte centre/aşezăminte sau cămine.