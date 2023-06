Liberalii acuză compromisurile din cabinetul Ciolacu: 'Adrian Câciu nu avea ce să caute în Guvern, a lăsat dezastru la Finanțe'

Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat luni, la Digi24, că fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu (PSD), nu ar mai trebuit menținut în actualul Guvern Ciolacu unde PSD l-a mutat la ministerul Fondurilor UE.

„Am făcut un compromis, fără doar și poate, pe mine personal mă doare puțin faptul că am făcut acest compromis, dar pentru stabilitatea acestei țări l-am făcut, deși ministrul Adrian Câciu cred că era probabil primul ministru care nu avea ce să caute în acest guvern, chiar și sub Marcel Ciolacu, pentru că ce a lăsat la Ministerul Finanțelor, unde colegul nostru Marcel Boloș are de stins niște incendii cum nu au existat în România în momentul de față în materie de gaură bugetară. Este absolut dezastru (...) Dl Câciu a rămas prin decizia PSD-ului în Guvernul Ciolacu și este decizia premierului să-l țină acolo”, a declarat Pavel Popescu.