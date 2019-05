Liderul PRU, Bogdan Diaconu, scrisoare deschisă către români

Liderul PRU, Bogdan Diaconu, scrisoare deschisă pentru români cu privire la viitorul, dar și trecutul țării.

"SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ROMÂNI

Români, țara noastră a fost vreme de 30 de ani un experiment social! Un experiment al distrugerii. Un poligon în care au fost împușcate simultan educația, sănătatea și prosperitatea. Un popor ce trebuia executat și dus la agonie. O țară în care pensionarii trebuiau lăsați să moară, iar adulții trimiși la muncă pe moșiile străinilor.

Am hotărât să boicotăm campania electorală cu afișe, ziare și panouri. Caravana noastră, intitulată #pentruȚARĂ, a luat la pas județele țării. Am văzut prăbușirea industriei, pădurile tăiate fără milă, resursele furate cu agresivitate. Am înțeles că petrochimia trebuia dată austriecilor, siderurgia – rușilor, iar distribuția energiei electrice împărțită între italieni, germani sau cehi.

Am privit tractoarele străine pe câmpii pentru că noi nu mai avem voie să facem tractoare. Jumătate din pământul arabil al țării a fost vândut către străini. Am trecut prin orașe schilodite și prin sate sărăcite.

În 2007 am intrat în UE. Dar intrarea în orice club „select” costă. Și ne-a costat mult. Da, primim subvenții pentru agricultură, dar mai mici decât în vest, iar cu ele cumpărăm tractoare din vest. Banii se întorc tot acolo. Da, UE a fost construită să fie un acoperiș comun al unor țări egale. Dar a devenit exponentul feroce al globalizării, iar globalizarea înseamnă profit maxim în mâinile unor grupuri de interese fără scrupule. Înseamnă răsturnarea valorilor sau uciderea lor.

Dar ne-am intersectat și cu limuzinele de lux ale baronilor locali, am văzut și vilele milionarilor de carton, dar mai ales am văzut ruptura profundă dintre România reală, tristă și sărăcită, și România feudală a trădătorilor.

Agenda fiecărei zile este ocupată de numele unor politicieni pentru care România nu a contat și nu contează. Politicieni slabi și nepricepuți, umflați doar de propria propagandă și manevrați cu atenție de grupuri de interese ticăloase.

Trădători îmbuibați de hoardele năvălitorilor de tot felul apar la televiziuni și vorbesc agramat despre superioritatea lor asupra celorlalți. Iohannis, Tăriceanu, Dragnea, Dăncilă, Orban, Băsescu, Ponta, Barna sau Julien sunt exponenții acelorași interese care, din când în când, se luptă între ele pentru voturile românilor și pentru a avea astfel legitimitate la furat, trădat, mințit. Complicii de ieri sunt azi dușmani și invers, în funcție de interese. Dar nu interesele poporului român!

Cum să mai ai încredere în cineva care 30 de ani te-a umilit în ultimul hal? Cum să îi crezi pe cei care la referendumul pentru familie îndemnau oamenii să stea acasă, iar acum spun că votul e important? Cum să îi mai asculți pe cei care spun că le pasă de țară, dar au vândut-o bucată cu bucată? Ce credit mai pot avea politicienii care se supun și azi tratatului dintre cei mai mari asasini ai secolului trecut, Hitler și Stalin, și nu mișcă un deget pentru aducerea Basarabiei acasă? Cum să îi aplauzi pe partizanii globalizării, cei care ne-au vândut resursele pe nimic? Ce așteptări să ai de la cei care au deturnat de la scopul lor instituțiile statului – de la serviciile speciale cu misiune de apărare a țării, până la direcțiile agricole sau primării?

Ei, trădătorii și tâlharii acestor vremuri au scris una dintre cele mai negre pagini din istoria României. Și nu se vor da duși cu una cu două din fruntea bucatelor!

Români, naționalismul este singura cale de recuperare a noastră ca neam și țară! Pe 26 mai, fiți #pentruȚARĂ !", scrie Bogdan Diaconu pe Facebook.