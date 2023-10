LIVE - Gala 'Balonului de Aur' / Manchester City a fost desemnat clubul anului în fotbalul masculin | VIDEO

„Le mulțumesc celor de la Manchester City, celor din staff, lui Pep. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, vă îmbrățișez”, a declarat Haaland.

-Emiliano Martinez a câștigat trofeul Yashin, pentru cel mai bun portar al lumii!

-FC Barcelona a fost desemnat clubul feminin al anului 2023!

-Moment comemorativ în onoarea a trei foști fotbaliști uriași, care au încetat din viața în ultimul an, Pele, Luis Suarez si Sir Bobby Charlton!

-Poziția a opta este ocupată de Victor Osimhen!

-Locul 9 - Bernardo Silva

-Luka Modric, pe locul 10 în cursa pentru Balonul de Aur!

-Vinicius Jr. a câștigat premiul „Socrates”, pentru că a fondat în țara natală o fundație care luptă împotriva rasismului și pentru dezvoltarea educației!

-Jude Bellingham a câștigat trofeul „Kopa”, pentru cel mai bun fotbalist U21!

-Leo Messi a ajuns la gală!

-Locul 11 - Mohamed Salah!

-Robert Lewandowski, pe locul 12!

-Locul 13, ocupat de Yassine Bounou!

-Ilkay Gundogan pe locul 14!

-Emiliano Martinez, locul 15!

Vinicius de la Real Madrid a fost onorat cu Premiul Soacrates pentru acțiunile sale umanitare și sprijinul acordat copiilor brazileni cu nevoi speciale. Acest important recunoaștere i-a fost înmânată de Prințul Albert de Monaco.

« I’m delighted to be with everybody tonight »



???? @vinijr after winning the Socrates Award#PrixSocrates with @peaceandsport pic.twitter.com/JRa87nHqGx