Liviu Dragnea, ATAC la Iohannis pe tema politicii externe: 'În afară de comunicate și celebrele poze, nu se știe nimic concret'

Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis în privința politicii externe, afirmând că șeful statului nu informează Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate în timpul deplasărilor externe și că, în afară de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.

”Președintele, când merge și vorbește despre cadrul financiar multianual când nu are niciun fel de competențe în privința bugetului, cum angajează România? Asta e întrebarea, că aici nu este vorba despre dorința premierului sau dorința altcuiva să meargă să facă poze la Bruxelles. Bun, dorește să meargă, că-i place. E foarte bine, dar înainte să se consulte, să știe ce-și dorește România și când vine înapoi să spună ce a vorbit pentru ca Guvernul și Parlamentul să poată să lucreze în consecință. Noi stăm în orb. De câte ori a mers în vreo deplasare străină, în afară de comunicatele de presă și celebrele poze și eventualele filmulețe noi nu știm nimic. Nu trebuie să știm pentru că suntem noi foarte curioși”, a declarat Liviu Dragnea.

El a mai spus că, în calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților, înainte de a pleca într-o deplasare externă supune aprobării Biroului Permanent deplasarea.

”Dna prim-ministru nu are niciun fel de obligație să ceară voie președintelui să plece undeva din țară. În același timp, eu și dna prim-ministru, în permanență, am avut solicitări de discuții cu președintele pentru a se lua decizii în comun. Am avut o discuție cui președintelșe Iohannis - eu cu președintele Tăriceanu și cu dna prim ministru - chiar în minutele de dinaintea depunerii jurământului guvernului condus de dna Dăncilă, în acea anticameră celebră. Acolo am cerut eu și dl Tăriceanu să avem regula întâlnirii între cei patru oameni pentru a ne pune de acord, pentru a stabili împreună împreună direcțiile. Ați văzut mai departe la televizor ce s-a întâmplat de cealaltă parte. Președintele care vorbește că nu are premierul nicio dorință în bugetul UE, cum face… În afară de celebrele poze și eventuale filmulețe noi nu știm nimic. Instituțiile trebuie să facă lucrur”, a mai spus Dragnea.