Liviu Dragnea, nou ATAC direct la șeful SPP: 'Asta e problemă de securitate națională'

Liviu Dragnea, președintele PSD, renunță la discursul voalat și îl atacă direct pe directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, pe care îl acuză că și-a depășit atribuțiile prin faptul că strânge informații despre oameni politici și se implică în viața internă a partidelor. Dragnea îl acuză pe Pahonțu despre intervenții la instanțe și susține că nu are de gând să mute SPP din subordinea președintelui.

„Nu am încerere în seful acestei instituii, pentru ca stiu ca de foarte multi ani isi depasteste atributiile, de foarte multi ani foloseste angajati ai acestei institutii pentru a strange informatii”, a declarat Dragnea la RTV.

"Ştiu din anii trecuti că şeful SPP avea o practica foarte nociva. Mergea pe la Parchete si pe la Instante şi transmitea anumite mesaje. Majoritatea mesajelor erau de la dumnealui. Din ce am înţeles nu era mesagerul preşedintelui, nici cel anterior, nici cel actual", a punctat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a subliniat că nu are de gând să mute serviciul SPP de la preşedinte. "Nu am nimic cu institutia in sine. Marea majoritate sunt oameni seriosi, profesionisti şi oameni in care poti sa ai incredere. Institutia in sine este in regula, dar nici nu mai conteaza cum e institutia daca ei sunt obligati sa raporteze sefului SPP. Sunt suficiente institutiile care ne urmaresc".

„Ce informatii sa culeaga acest om despre un ministru ca sa-l protejeze? Dimpotriva, majoritatea ministrior cu care am vorbit in ultimul timp, si nu numai in 2017, ajunsesera la o stare de gluma. Toti stiau ca ofierii SPP trebuie sa-i transmita lui Pahontu unde au fost, ce au facut. Mie nu mi se pare ca poate fi luata ca o gluma. Este foarte grav.

Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect si predicat. Este un caz in care un demnitar al statului roman si-a asumat. Dar la cati s-o fi dus acest om? Ca sa se implice in ce? Unde scrie in fisa postului la seful ca SPP trebuie sa se bage in chestiuni politice, in viata interna a partidelor, in influentarea membrilor guvernului?

Klaus Iohannis nu este partenerul meu, nici fost coleg de partid, nici coleg cu mine. Este un adversar politic. Dar cu toate astea, nu pot sa cred a presedintele este interesant unde merge, ce face si ce program are un ministru. O fi singur omul asta? Cine culege informatii le folosește într-un anume fel.

Incep sa vorbeasca foarte multi oameni. Am avut o perioada in care a fost o frica foarte mare in Romania si se vorbea in soapta. Sunt oameni care vorbesc in soapta si in casa. In ultimul an, si datorita mie, si a domnul Tariceanu, a actiunilor celor doua partide si a parlamentului, oamenii au prins curaj si au inceput sa vorbeasca.

Informatii le culegea (generalul Pahonțu - n.r.) ca sa poata sa influenteze. Pentru cine? Cred ca nici presedintele Iohannis nu e protejat, din moment ce nu strange aceste informatii pentru presedinte. Insemna ca acele informatii le foloseste pentru altcineva. Asta inseamna ca se ocupa de alte scopuri de care presedintele Romaniei nu știe. Asta e problema de securitate nationala”, a declarat Liviu Dragnea la RTV.

