Londra alergică la steagul UE: O soprană a fost rugată să-şi schimbe ţinuta inspirată de steagul Uniunii Europene pentru un concert la Royal Albert Hall

O cântăreaţă de operă a fost rugată să-şi schimbe ţinuta inspirată de steagul Uniunii Europene pentru un concert la Royal Albert Hall din Londra, informează BBC, potrivit agerpres.ro.

Soprana britanică Anna Patalong a cântat în şase spectacole ale concertului Classical Spectacular, desfăşurat în perioada 21-24 martie, însă pentru recitalul de sâmbătă, artista a ales să asorteze la rochia galbenă pe care o purta o eşarfă albastră cu stele galbene şi un colier tot cu stele, amintind de cele de pe steagul UE.

Pentru spectacolul de duminică, producătorul spectacolului, Raymond Gubbay Ltd, a sfătuit-o pe soprană să poarte o altă rochie, deoarece costumaţia sa de sâmbătă "lasă loc de interpretări greşite".

Soţul lui Patalong, baritonul Benedict Nelson, a susţinut pe reţelele de socializare că soţia sa a fost rugată să-şi schimbe rochia de la Royal Albert Hall, deoarece culorile au fost considerate "prea provocatoare".

Producătorul Raymond Gubbay Ltd a declarat pentru BBC că deşi a primit o plângere de la un membru al publicului despre îmbrăcămintea aleasă de soprană aceasta nu a jucat un rol în decizia sa de a o încuraja pe Patalong să aleagă o ţinută diferită.

Decizia, a precizat Raymond Gubbay Ltd, vine din faptul că producătorul preferă rochia roşie pe care artista o purtase în ultimele două seri, pe care o consideră mai potrivită pentru un concert clasic.

În urma acestei recomandări, Patalong a purtat din nou rochia roşie în spectacolul de duminică.

Concertul Classical Spectacular, cu o istorie de 30 de ani, este "cel mai popular spectacol de muzică clasică din Marea Britanie".

Finalul spectacolului creează o atmosferă similară celei de la Last Night of the Proms şi conţine cântece patriotice precum "Rule Britannia".

Rochia lui Patalong nu a fost însă singura modalitate prin care artista şi-a arătat sprijinul pentru UE în timpul concertului de sâmbătă.

Soţul ei a distribuit un videoclip al sopranei cântând pe scurt versurile de la "Rule Britannia" pe acordurile "Odei Bucuriei", de Beethoven - care a devenit, fără text, imnul Uniunii Europene.

Tot sâmbătă, Patalong a fost una dintre sutele de mii de persoane care au mărşăluit în centrul Londrei cerând un al doilea referendum referitor la Brexit.