Lucian Bode dă vestea cea bună: Începe construirea unui tronson din autostrada Comarnic-Braşov

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Valea Prahovei este eligibilă în a prelua un tronson din autostrada Comarnic-Braşov pentru a-l implementa, a anunţat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres.

La rândul lor, primarii oraşelor de pe Valea Prahovei dau asigurări că se vor ocupa în mod direct de realizarea cât mai rapidă a autostrăzii Comarnic-Râşnov.

"Suntem astăzi la a treia întâlnire între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei cu cele cinci oraşe - Azuga, Buşteni, Comarnic, Predeal, Sinaia - pe de o parte, iar pe de altă parte reprezentanţii CNAIR şi specialiştii din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. La fiecare etapă, după fiecare discuţie, noi am încheiat o notă cu concluziile la care am ajuns şi cu obiectivele pentru următoarea întâlnire. La întâlnirea de săptămâna trecută, noi am stabilit ca pentru astăzi să venim cu patru elemente pe care să le discutăm. O dată, să luăm în discuţie studiul de fezabilitate, acest studiu de fezabilitate revizuit ultima dată în 2006 în ceea ce priveşte autostrada Comarnic-Braşov. Pe de altă parte, să identificăm elemente, propuneri pentru zonele critice. Astăzi se vor prezenta de către colegii noştri din compania de drumuri toate aceste puncte critice unde noi suntem obligaţi să intervenim, avem şi fonduri la dispoziţie în special pe zona în care se întâmplă foarte multe accidente, acolo avem la dispoziţie fonduri europene pentru a realiza pasarele, sensuri giratorii etc.", a spus ministrul.

Al treilea element care trebuia discutat viza propunerile pe care urmau să le facă reprezentanţii Direcţiei Organismul Intermediar pentru Transporturi (DG OIT) astfel încât autorităţile locale să fie eligibile la finanţare din fonduri europene pentru proiecte de infrastructură mare.

"Cei de la DG OIT (Direcţia Organismul Intermediar pentru Transporturi - n. r.) ar trebui să prezinte astăzi o propunere prin care autorităţile locale, ADI-ul în cazul nostru, să fie eligibile la finanţare din fonduri europene pe aceste proiecte de infrastructură mare. Şi aici lucrurile s-au rezolvat. Ieri, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care la art. 5 autorităţile publice locale pot prelua de la administratorul infrastructurii rutiere, pe bază de protocol, variante ocolitoare, drumuri naţionale, drumuri de legătură - sunt eligibile pentru implementarea de astfel de proiecte inclusiv ADI-urile. Deci, acest lucru l-am rezolvat. Astăzi, când vorbim, odată ce OUG va fi publicată în Monitorul Oficial, ADI Valea Prahovei este eligibilă în a prelua un tronson din Comarnic-Braşov şi în a-l implementa. Ce înseamnă a implementa? Înseamnă a revizui studiul de fezabilitate, a întocmi proiectul tehnic, a licita bineînţeles - asta înseamnă descentralizare - şi bineînţeles ultima etapă, cea de execuţie. Şi, nu în ultimul rând, CNAIR a prezentat astăzi stadiul la zi al implementării obiectivelor pentru creşterea siguranţei traficului pe DN1", a adăugat şeful de la Transporturi.

La rândul său, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a subliniat că trebuie demarată cât mai rapid construcţia autostrăzii Comarnic - Braşov.

"Cred că România se poate schimba de jos în sus şi este pentru prima oară când există o colaborare directă între Guvern, prin Ministerul Transporturilor, şi autorităţile locale. Este prima oară când avem întâlniri între ministrul Transporturilor şi toţi primarii de pe Valea Prahovei - Comarnic, Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal - şi azi ni s-a alăturat şi Consiliul Judeţean Braşov. Cred că împreună găsim cele mai bune soluţii. Ne-am mai întâlnit acum două săptămâni şi am discutat despre posibile variante ocolitoare pentru oraşele noastre, respectiv de la Comarnic până la Sinaia o variantă ocolitoare şi a doua ocolitoare a oraşului Buşteni. Analizând în paralel şi proiectul autostrăzii, a reieşit că benefic pentru comunităţile locale şi nu numai, şi pentru turiştii care tranzitează Valea Prahovei, este să demarăm cât mai rapid construirea autostrăzii de la Comarnic la Braşov", a menţionat el.

În ceea ce priveşte OUG aprobată marţi seara în Guvern, care descentralizează anumite proiecte de infrastructură, Vlad Oprea spune că aceasta poate accelera realizarea obiectivelor respective, iar ADI Valea Prahovei va implementa mult mai rapid tronsonul de autostradă Comarnic-Râşnov.

"Ştim foarte bine că în acest moment compania de drumuri are foarte multe proiecte, pornind de la autostrăzi, drumuri naţionale şi multe alte obiective şi probabil este foarte greu să se concentreze pe toate, de aceea, trecerea aceasta către autorităţile locale poate accelera realizarea obiectivelor respective. S-a stabilit ca studiul de fezabilitate să fie reactualizat, urmând să se treacă la etapa următoare - la realizarea proiectului tehnic - după care să ne fie predat nouă, ca Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, şi noi vom implementa în mod direct şi cred că mult mai rapid aceste proiecte din câteva motive importante. Unul, pentru că avem tot interesul, deoarece comunităţile noastre sunt sufocate, în primul rând cetăţenii, locuitorii din toată valea superioară a Prahovei circulă foarte greu între oraşele respective. Pe de altă parte turiştii de multe ori evită Valea Prahovei, pentru că toţi ştim că nu mai e normal ca în acest an să stai 7 ore în trafic", a explicat primarul din Sinaia.

Acesta a precizat că ADI Valea Prahovei nu se va substitui CNAIR, ci se va ocupa în mod direct de construcţia autostrăzii Comarnic-Râşnov.

"Nu va substitui CNAIR, ci se va ocupa în mod direct de realizarea tronsonului de autostradă Comarnic-Râşnov. Discuţia a pornit pe două direcţii importante. Pe de o parte, de a stabili traseul final al autostrăzii - am avut o discuţie foarte bună cu domnul ministru al Transporturilor şi cu conducerea CNAIR - şi urmează în două săptămâni să stabilim exact care va fi traseul final pentru autostradă, iar pe de altă parte, ca o soluţie rapidă, CNAIR va trebui să vină - la propunerea noastră - cu soluţii finale pentru a fluidiza într-un termen mult mai scurt traficul", a spus Oprea.

Potrivit acestuia, soluţia de finanţare pentru realizarea proiectului este atragerea de fonduri europene.

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a avut miercuri pe agendă o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru realizarea unor centuri ocolitoare ale oraşelor Comarnic, Sinaia, Buşteni şi Azuga până la intrarea în oraşul Predeal.