Lucrarea lui Banksy 'Love Is in the Air' va fi împărţită în 10.000 de opere în format NFT care vor fi vândute la licitaţie

Lucrarea „Love Is in the Air”, realizată de artistul stradal Banksy în 2005, va fi împărţită în 10.000 de părţi, NFT (non-fungible token), care vor fi vândute la licitaţie, din 10 ianuarie până pe 14 ianuarie, a anunţat compania Particle, scrie artnews.com, relatează News.ro.

Echipa de la Particle a achiziţionat-o la licitaţie cu 12,9 milioane de dolari.

Opera a fost segmentată în 10.000 de NFT-uri, fiecare reprezentând o secţie unică a picturii.

Licitaţia va da şansa colecţionarilor de a cumpăra o parte din lucrare pentru 1.500 de dolari. După oferta iniţială, fragmentele operei vor intra pe piaţa secundară pe platformele NFT şi nu se ştie cum şi-ar putea schimba valoarea.

Versiunea fizică a „Love Is in the Air” va fi predată Fundaţiei Particle, filiala non-profit a companiei care va întreţine, păstra şi va expune lucrarea în turneu, astfel încât colecţionarii să poată vedea piesele pe care pot pretinde pe drept că le deţin.

Redevenţele primite la revânzarea particulelor (ca toate NFT-urile, particulele sunt ataşate unui contract inteligent care asigură că o parte din valoarea de revânzare este returnată creatorului NFT-ului) vor fi parţial utilizate pentru a finanţa Fundaţia Particle. De asemenea, fundaţia ca reţine 1% din „Love Is in the Air Particles” pentru a acţiona, aşa cum a precizat comunicatul, „ca protecţie şi pentru a se asigura că nicio persoană nu va pretinde posesia picturii fizice”.