Ludovic Orban declară că PNL face SCUT în fața Laurei Codruţa Kovesi: Liderul liberal DEZVĂLUIE ce urmează să anunțe Klaus Iohannis

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat duminică, la Mediaş, că îl va susţine pe preşedintele Klaus Iohannis în decizia pe care o va lua privind şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, însă precizează că hotărârea Curţii Constituţionale nu este opozabilă preşedintelui.

"PNL este alături de preşedintele României. Suntem convinşi că preşedintele va lua deciziile cele mai bune pentru România. Am spus din capul locului că nu este nicio prevedere constituţională prin care Curtea Constituţională..., de fapt o majoritate politică din Curtea Constituţională nu poate să dea un ordin preşedintelui. Preşedintele este deţinătorul de putere cel mai legitim din România, este omul care are în spate jumătate plus unu din voturile cetăţenilor şi nu poate fi, conform Constituţiei, forţat de Constituţia României să facă sau să nu facă nimic din ceea ce este prevăzut în atribuţiile sale constituţionale. Decizia Curţii, în opinia mea, nu îi este opozabilă. Curtea nu poate să forţeze preşedintele să facă nimic", a afirmat Orban într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă PNL îl va susţine pe Klaus Iohannis şi în cazul în care o va revoca din funcţie pe Kovesi, Orban a răspuns: "Să lăsăm timpul să curgă. Preşedintele va anunţa public după publicarea motivărilor."

Ludovic Orban a precizat că a încetat să mai analizeze decizia CCR, "pentru a nu le da idei" celor din PSD, scrie agerpres.ro.

"Am sistat orice analiză şi mai ales reacţie posibilă pe care o avem noi la dispoziţie, ca să nu le dau idei ăstora. Am văzut că Iordache scrie motivaţia pentru majoritatea politică PSD-ALDE din Curtea Constituţională. Să nu le dăm idei. Să-i lăsăm să facă motivarea şi pe urmă vom anunţa public ce facem", a mai spus Orban.

Ludovic Orban s-a aflat duminică în municipiul Mediaş, cu ocazia zilelor acestui oraş condus de primarul liberal Gheorghe Roman.

