Ludovic Orban se SPALĂ pe mâini de SCANDALUL Unifarm: șeful CERCETAT de DNA a fost moștenit de la Ponta

Premierul Ludovic Orban se spală pe mâini de scandalul Unifarm. Șeful Unifarm, Adrian Ionel, este anchetat de DNA pentru luare de mită, în perioada pandemiei.

"Nu am avut nicio informație legată de acte de corupție în actele de achiziții. Noi am efectuat achiziții prin ONARC. Am derulat licitații la nivel guvernamental la Ministerul Sănătății, la nivelul Ministerului Educației. E în curs licitația pentru cele 2,3 milioane de beneficiari de măști gratuite. Există o contestație, am cerut CNSC să judece cu celeritate această contestație.

În ceea ce pivește activitatea Unifarm, Guvernul nu poate să controleze achizițiile. E o companie cu experiență și dacă nu aveam această experiență se putea bloca capacitatea de testare.

În jurul meu nu tolerez acte de corupție, toți cei care sunt în jurul meu își fac treaba corect. Managementul de la Unifarm a fost numit în 2012 când Ponta era premier. Apoi mandatul i s-a încheiat în 2016, dar nu am avut niciun fel de element legat de posibile acte de corupție.

Am rămas total surprins de achetă" , a declarat Orban.