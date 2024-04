Lumină după 5 ani de întuneric: adolescent operat la Iași de o tumoră gigant orbitară

Neurochirurgii dijn cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași i-au redat vederea unui tânăr de 14 ani după ce l-au operat de o tumoră gigant orbitară de 8 centimetri.

Andrei, un adolescent de doar 14 ani, a trăit cu umbra unei tumori orbitare timp de cinci ani. O povară pe care niciun copil nu ar trebui să o poarte, o povară care i-a furat lumina ochilor. Cu o echipă medicală dedicată și cu determinare, Andrei a fost supus unei intervenții speciale și rare la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași. Tumoarea orbitară de 8 cm a fost îndepărtată cu succes.

Pentru Andrei, această călătorie a însemnat speranță, a însemnat o șansă la o viață normală, la a privi lumea cu alți ochi, cu ochii plini de visuri și de posibilități.

„Nu simțeam nimic. Nu mă durea. Doar pleoapa s-a lăsat în jos. Vedeam foarte puțin. Nu mi-am dat seama că am o tumoră, dar ochiul era jos și m-am dus la spital să mă caut. Le mulțumesc foarte mult. Medicii și asistentele s-au comportat foarte frumos cu mine și le mulțumesc foarte mult”, spune Andrei Stănescu, pacient 14 ani, din județul Galați.



„A venit la noi la spital pentru că ochiul stâng îi ieșea din orbită. Asta se numește exoftalmie. Nu mai vedea bine cu ochiul stâng și atât cât vedea, vedea dublu. Copilul are o evoluție din 2019 a bolii, când a fost supus prima dată unei intervenții chirurgicale într-o clinică din țară. După care a urmat încă alte trei intervenții chirurgicale, ultima fiind realizată aici, la noi, la Iași, în care s-a reușit să scoatem complet tumoarea de orbită. Mai bine zis, o tumoră de glandă lacrimală care, din cauza faptului că a fost rezecată incomplet, a recidivat. Tumora este o tumoră benignă, drept urmare chirurgia este considerată ca și posibilitate de vindecare. Dacă o să mai crească, o să îi facem Radiochirurgie Stereotactică de tip Gamma Knife. Faptul că s-a adresat clinicii noastre probabil că demonstrează încrederea pe care pacienții din toată țara o au în acest spital unde caută să își găsească alinarea suferinței lor. Tumorile orbitare sunt tumori rare, noi nu operăm mai mult de 15 tumori pe an și incidența lor este mică datorită patologiei și frecvenței lor în populația generală. Dar atunci când apar sunt catastrofale pentru că determină un handicap major pentru pacient, scade vederea și nu mai vede bine. Sau în situații critice când poate să îi pună în pericol chiar și viața pentru că se extind în toată cutia craniană și de aceea în anumite situații nu mai putem face nimic și pacienții se pierd prin patologia oncologică pe care o au. Intervențiile chirurgicale la nivelul orbitei au un grad de complexitate înaltă pentru că toată orbita ca atare, e o cavitate mică. Nu vorbim de un volum foarte mare în care tot ce există acolo din punct de vedere anatomic este funcțional”, a spus conf. univ. dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.