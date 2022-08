Lupte violente în Tripoli. Facțiunile rivale libiene se acuză reciproc de transformarea capitalei în câmp de luptă (Video)

Conflictul dur a reizbucnit în Libia. Cele două guverne care funcționează în paralel își dispută întâietatea și nu ezită să apeleze la violență. Lupte intense au izbucnit în capitala libiană în timpul nopții și au continua și sâmbătă dimineața, cu facțiuni rivale care au desfășurat schimburi de focuri de armă intense, fiind auzite și mai multe explozii puternice, transmite Reuters.

Confruntările au avut loc în centrul orașului Tripoli, au declarat martorii, pe fondul unei confruntări politice pentru controlul guvernului libian, care a determinat o mobilizare tot mai mare a grupurilor armate în jurul capitalei în ultimele săptămâni.

Imagini și înregistrări video postate online din centrul orașului, arată vehicule militare care circulă cu viteză pe străzi, luptători care trag focuri de armă și localnici care încearcă să stingă incendiile.

„Este oribil. Eu și familia mea nu am putut dormi din cauza luptelor. Sunetul era prea puternic și prea înfricoșător", a declarat Abdulmenam Salem, un locuitor din centrul Tripoli.

"Am rămas treji în cazul în care trebuia să plecăm repede. Este un sentiment teribil", a adăugat el.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea ministerelor de interne și de sănătate cu privire la lupte armate.

Principalul conflict din Libia este între guvernul de uniune națională de la Tripoli, condus de Abdulhamid al-Dbeibah, și administrația rivală condusă de Fathi Bashagha, care este susținută de parlamentul din est.

#Libya????????- Gunfire erupts within Bab Bin Ghashir as several armed clashes break out between rival militant groups across parts of #Tripoli pic.twitter.com/TAWwoxnpWN