Maia Sandu, mesaj adresat înalților oficiali europeni: E bucuria noastră să avem casa plină de prieteni. Bun venit, Europa, la noi acasă!

„Moldova este pregătită. Bulboaca este pregătită. Noi suntem pregătiți să primim oaspeți de pe întreg continentul. E bucuria noastră să avem casa plină de prieteni. Bun venit, Europa, la noi acasă!”, a declarat ea.

Thrilled to host tomorrow the 2nd European Political Community Summit. 50 European leaders will gather in #Moldova for a historic event to promote dialogue & cooperation & to address common interests. @EPCMoldova will offer an equal voice to all. Together we make Europe stronger. pic.twitter.com/5jRjL5csGp