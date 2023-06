Maia Sandu se mai gândește dacă va candidat pentru încă un mandat de președinte al Republicii Moldova: 'Foarte important e că există sprijinul cetățenilor'

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu precizări după interviul din Bloomberg în care se scria că va candida pentru încă un mandat de președinte.

„Nu am anunțat nimic. A fost o neînțelegere, au corectat articolul. Nu am discutat acest subiect. Am discutat dacă există partide politice proeuropene în Republica Moldova care să supraviețuiască în timp până în 2030 și care să realizeze aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și eu am spus că partidele politice proeuropene să lupte pentru a menține acest sprijin pentru integrarea europeană, dar foarte important e că există sprijinul cetățenilor pe care îl vedem în sondaje, sprijinul cetățenilor pe care l-am văzut pe 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale și în diferite orașe europene.

Atât timp cât există sprijinul popular, acest sprijin va avea și calea politică sau canalul politic prin care să se manifeste”, a spus Maia Sandu.

Întrebată dacă și-ar mai dori un mandat, șefa statului a menționat că „e devreme de vorbit. Eu am un an și câteva luni de muncă serioasă în acest mandat și mă concentrez pe acest mandat”.