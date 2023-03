Manageri de filarmonică, opere și teatre muzicale din țară vor urca pe scena Sălii Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara

Manageri de filarmonici, opere şi teatre muzicale din ţară vor urca pe scena Sălii Capitol a Filarmonicii Banatul din Timişoara, vineri de la ora 19,00, lăsând de-o parte activitatea administrativă şi pentru a reveni la pasiunea lor de-o viaţă, muzica.

Directorul Filarmonicii Banatul, percuţionistul Ovidiu Andriş, a declarat pentru AGERPRES că în această seară va face ceea ce a învăţat de la vârsta de 11 ani: să interpreteze partituri, alături de colegii săi instrumentişti.



După prima ediţie a Concertului susţinut de manageri ai instituţiilor de cultură muzicale care a avut loc anul trecut la Sibiu, Ovidiu Andriş a dorit să aducă evenimentul, în acest an, în Capitala Culturii Europene TM 2023, notează Agerpres.



"În această seară mă voi aşeza în faţa instrumentului pe care l-am studiat de la vârsta de 11 ani, în faţa timpanilor şi voi interpreta în orchestră alături de colegii mei de la Filarmonica Banatul şi de colegii mei din ţară care au funcţii similare. Ne dorim foarte mult să marcăm acest an, Timişoara 2023, şi din punct de vedere al tuturor instituţiilor muzicale din România şi să ne regăsim, cel puţin o dată pe an. Sunt foarte multe teme pe care dorim să le discutăm, dar mai ales să facem muzică. Primul eveniment a avut loc anul trecut la Sibiu. A doua zi avem o masă rotundă la care discutăm despre problemele comune din cadrul instituţiilor şi am propus ca acest concert să aibă loc în acest an la Timişoara", a precizat Ovidiu Andriş.



Sub bagheta dirijorală a lui Cristian Lupeş (Sibiu) vor evolua Dragoş Dimitriu (pian), Marin Cazacu (violoncel), Andrei Fermeşanu (tenor), Florin Estefan (bariton), Gyorgy Levente (bas bariton).



Din orchestră fac parte Kovacs Emoke (concertmaestru), Mihai Badiu (fagot), Ovidiu Andriş (percuţie).



Programul cuprinde lucrări de G. Gershwin, L.Van Beethoven, P.I. Ceaikovski, G. Bizet, W.A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi şi va fi mediat de managerul Operei Naţionale Române Timişoara, baritonul Cristian Rudic.



"Ştiu că este foarte greu să faci ambele meserii în paralel (administraţie şi interpretare, n.r.). Sunt emoţii pozitive şi constructive pentru acest concert, dar dorul de muzică este unul care apare în fiecare zi pentru mine, pentru că asta am făcut toată viaţa. Dar mă bucur şi pentru că pot să contribui şi într-un alt mod, acestei comunităţi. Unul dintre visele mele este să contribui la îmbunătăţirea comunităţii în care trăim şi, desigur, este un sentiment pozitiv de emoţie şi pe care abia îl aştept să pot face din nou ceea ce îmi place. Nu am mai cântat pe scenă de anul trecut, de la Sibiu, de la concertul managerilor. Doi ani am cântat în orchestra Operei din Timişoara (2018-2020) apoi concertele s-au rarefiat, dedicându-mi majoritatea timpului managementului şi administraţiei. Va dirija doar Cristian Lupeş, care a şi gândit conceptul artistic al momentului. Mai avem în ţară şi alţi dirijori (...). Acesta este un concert simfonic în care sunt solişti vocali care vor interpreta vocal anumite arii şi duete din opere celebre. Concertul face parte din programul stagiunii Filarmonicii şi sper să marcheze un start bun în această lună", a detaliat Ovidiu Andriş.