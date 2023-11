Managerul Spitalului Foişor din Capitală: E vorba de un întreg sistem care trebuie să funcţioneze pentru a avea un act medical de calitate

”Au trecut mai mulţi ani peste acest proiect de reamenajare şi reconstrucţie a spitalului, început în 2012 şi nefinalizat, suntem aproape la 98 la sută clădire finalizată, aflându-ne în acest moment în etapa de echipare şi finalizare a instalaţiilor. Toată clădirea este centralizată într-o unitate IT prin care să putem controla toţi senzorii care sunt necesari unei instituţii”, a declarat Şerban Dragosloveanu, miercuri seară, la Medika TV, referindu-se la nevoia de fonduri pe care o are unitatea medicală, potrivit news.ro.

Potrivit managerului, la Spitalul Foişor, 70 la sută dintre pacienţi provin din diferite zone din ţară.

”Spitalul Foişor, tratează în jur de 30 la sută pacienţi din Bucureşti, iar 70 la sută vin din ţară. Din ianuarie şi până acum, adresabilitatea la ambulator a crescut undeva cu 50 la sută. Ne confruntăm cu blocaje, cu programări pe o lungă durată şi în acelaşi timp noi am reuşit în perioada asta, în ultimele luni, să creştem intervenţiile chirurgicale cu aproximativ 35 la sută care pentru echipa de la Foişor e un lucru foarte bun, am reuşit să reducem oarecum listele. Acum suntem într-o situaţie în care aşteptăm şi am primit promisiuni şi sprijin ca să ne putem continua această activitate”, a precizat Şerban Dragosloveanu.

Dragosloveanu a subliniat că spitalul este sprijint de autorităţile din Capitală.

”ASSMB ne sprijină foarte mult să ne dezvoltăm, noi suntem principalul centru de ortopedie şi singurul spital monoprofi din ţară, avem o activitate de implantologie extrem de bogată şi cred că există loc de cercetare în România. Suntem o clinică universitară şi eu şi colegii mei suntem foarte bucuroşi că ASSMB şi Primăria Capitalei ne sprijină în acest demers, dar avem nevoie de echipamente, avem nevoie de investiţii ca să putem să dezvoltăm şi ramura aceasta”, a mai spus Şerban Dragosloveanu.

Managerul de la Spitalul Foişor a explicat că pentru funcţionarea sistemului medical este nevoie de un act medical de calitate.

”Eu cred că un act medical începe la momentul internării pacientului şi se termină în momentul externării pacientului bine. Tot ce presupune ca şi cheltuială acest interval, are legătură cu actul necesar, plecând de la birotica necesară, la imprimantele folosite, la hârtia folosită, de la personalul care se ocupă de internare şi până la doctor. E vorba de un întreg sistem care trebuie să funcţioneze pentru a avea un act medical de calitate. Datorită adresabilităţii mari există uneori întârzieri, există liste de aşteptare”, a mai spus Şerban Dragosloveanu.