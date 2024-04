Marcel Ciolacu: Despre alegerile prezidențiale vorbim după 9 iunie

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că va decide dacă va candida sau nu la scrutinul prezidenţial în funcţie de rezultatul alegerilor comasate - locale şi europarlamentare - din 9 iunie. ”După 20 de ani, este cazul să fie un preşedinte mai de stânga”, a susţinut Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, de ce se teme să-şi asume candidatura la alegerile prezidenţiale.

”Haideţi să vedem după data de 9 iunie! Să vedem rezultatele. Eu de când sunt la PSD, cu toate că mi-a cântat prohodul toată lumea de la început, am câştigat alegerile locale, am câştigat şi alegerile parlamentare. În orice stat din lumea aceasta, câştigătorului preşedintele îi dă primul mandatul (pentru a forma guvernul - n.r.). Aţi văzut ce s-a întâmplat în Olanda, Spania, Polonia, Portugalia, peste tot, mai puţin în România. Am văzut şi nota de plată după acel guvern făcut pe picior după catastrofele lui Cîţu şi Orban. Părerea mea e că, după 20 de ani, este cazul să fie un preşedinte mai de stânga. Eu îmi doresc un preşedinte care să ne ducă într-o adevărată normalitate, într-un echilibru, să aibă capacitatea de a se desprinde de jocul politic şi de a face din acea funcţie o reprezentare internaţională, cum ne-o dorim cu toţii”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă Mircea Geoană ar putea fi preşedintele descris, Marcel Ciolacu a răspuns: ”E posibil. Să vedem cine candidează”.