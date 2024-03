Marcel Ciolacu s-a dezlănțuit la lansarea lui Cîrstoiu: M-am săturat să văd explicații de ce nu se poate!

Premierul României, Marcel Ciolacu, a explicat de ce PSD - PNL au decis să îl aleagă pe Cătălin Cîrstoiu ca și candidat la Primăria Capitalei. "Nu a stat cu mâna întinsă la Primăria Capitalei, ci a făcut proiecte europene pentru dezvoltarea Spitalului Universitar, cel mai important spital, care produce generații noi de medici".

Marcel Ciolacu spune că e sătul de scuze!

Eu m-am săturat să văd explicații de ce nu se poate. Când se apropie alegerile vin politicienii în fața românilor, să explice cum adversarii le-au tăiat aripile și ei nu au putut să facă. Sunt excepții, cum spunea și doamna Firea, primarii de sector și alții care nu au spus că nu au putut face, ci că puteau face mai mult. Vorbim de Capitala României. E nevoie de un manager care să fie un catalizator al oamenilor din toate domeniile. E nevoie de un primar care să caute și să primească vizite ale unor primari de orașe mari și lideri europeni.

Premierul Marcel Ciolacu spune că micile discuții legate de căldură sunt pierdere de perspectivă

"De când sunt premier, nu m-a căutat niciodată domnul primar al Capitalei. L-am întrebat și pe domnul Alfred Simonis, la Camera Deputaților. Dacă ne-ar fi căutat s-ar fi căutat soluții. Așa, ce poți să schimbi? Asta e ceea ce moștenim, domnule doctori, un București fără program și perspectivă.

Așa cum am spus mai devreme, doamna Firea ar fi început mai rapid, având experiență. Am văzut și entuziasmul tineresc al domnului Burduja. La fel cum am făcut acum doi ani de zile cu domnul Ciucă, am creat o stabilitate și o perspectivă și am luat de la 92% o guvernare pe un gentleman agreement pe care l-am respectat".

Marcel Ciolacu a punctat că Gabriela Firea și Sebastian Burduja au fost de acord cu candidatura lui Cristian Cîrstoiu la PMB.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPartidulSocialDemocrat%2Fvideos%2F996593078744529%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>