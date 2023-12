Marcel Ciolacu, vești uriașe din Parlament: 12 milioane de români vor avea venituri mai mari în 2024 / Taxele nu vor crește în România

Premierul Marcel Ciolacu prezintă, marți seară, proiectul de buget pe 2024. „Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltării și al echității. Un buget bazat pe investiții și dreptate socială. Un buget în care creșterea economică se regăsește în creșterea nivelului de trai al populației”, și-a început premierul discursul.

Premierul a spus că bugetul pe 2024 este unul „care să facă față provocărilor imediate, pe termen scurt, dar care să pună, totodată, și bazele succesului nostru, pe termen lung. Un buget care să ne ajute să traversăm aceste vremuri grele, dar care să și pregătească România pentru oportunitățile uriașe din viitor”.

Direcțiile strategice pe care se bazează acest Buget sunt următoarele, potrivit premierului:

O strategie economică coerentă, pentru a atinge anul viitor a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 3.4%;

Investiții record de peste 7% din PIB, mai exact 120 de miliarde de lei din buget, fonduri europene și PNRR. Practic, un plus de 27 de miliarde față de acest an și dublu față de 2021, când au fost doar 59 de miliarde de lei;

Creșterea veniturilor pentru 12 milioane de cetățeni: pensionari, angajați pe salariul minim, profesori sau personal din administrația publică;

Un mediu economic mai puternic, prin accesarea schemelor de ajutor pentru dezvoltare și creare de noi locuri de muncă, dar, în același timp, un mediu economic echitabil, cu adevărat concurențial, cu mai puține scutiri și facilități fiscale;

Un plan concret de ordonare a cheltuielilor bugetare și un pachet de măsuri de creștere a colectării și combatere eficientă a evaziunii fiscale;

Și o garanție fermă pentru securitatea cetățenilor, în contextul războiului de la graniță, prin alocarea unui buget de 2,5% din PIB pentru Apărare.

Premierul a dat asigurări că nicio taxă nu va crește în România în 2024, răspunzând astfel criticilor din partea USR.

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că guvernul pe care îl conduce „lucrează pentru a avea relații economice privilegiate cu Uniunea Europeană și pentru ca Statele Unite să devină principalul partener economic al României din afara UE”.

„Da, vrem creșterea investițiilor străine, dar cu Germania și cu partenerii noștri strategici - SUA, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Israel, Turcia și Coreea de Sud. Mai mult, actualul guvern lucrează pentru ca România să devină, în cel mai scurt timp, membră a Spațiului Schengen. Pentru că acolo îi este locul! Pentru că românii merită demnitate și tratament egal”, a precizat Ciolacu.

El a apreciat că principalele provocări economice ale anului viitor vor rămâne inflația și menținerea echilibrelor macroeconomice.

„Inflația este cea care scumpește costul vieții, ratele românilor și erodează puterea de cumpărare. De aceea, acest buget este calibrat cu atenție, pentru a atenua presiunile inflaționiste. Am demonstrat deja că știm să ne luptăm cu acest fenomen. Când am venit în Palatul Victoria, aveam o inflație de 10,6%, după ce în noiembrie 2022 se atinsese vârful de 16,8%. Astăzi, am dus inflația la o singură cifră, 6,7%, iar anul viitor ne propunem să o ducem la 4.6%. Vom lucra îndeaproape cu BNR pentru acest lucru. La fel, pentru a avea un curs de schimb stabil și pentru a reduce deficitul de balanță comercială, așa cum am reușit în acest an în primele 10 luni să îl scădem cu 5.2 miliarde de euro. Pentru că aceasta este direcția corectă”, a mai spus Marcel Ciolacu.