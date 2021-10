Marian Petrache îl acuză pe Florin Cîțu: Nu propui premier ca să-l duci la târg să-l faci de râs

Fostul lider județean PNL Ilfov, Marian Petrache, a declarat joi la Antena 3, în contextul blocajului legat de formarea Guvernului, că este „ilogic” gestul liderului liberal Florin Cîțu de a merge la Cotroceni cu propunerea ca Nicolae Ciucă să fie premier fără să aibă o strategie pentru formarea unei majorități.

„Avand in vedere ca noi am propus candidat de premier de la PNL inseamna ca conducerea partidului a avut o strategie pentru formarea unei majoritati. Mi se pare ilogic sa mutam pe candidat responsabilitatea formarii unei majoritati. Cand faci o propunere (de premier) inseamna ca ai ceva in spate. Nu-l propui ca sa-l duci la targ sa-l faci de ras”, a declarat Petrache.

„Am invatat ceva de la viata, daca vrei sa fii castigator trebuie sa inveti sa si pierzi cateodata. Am stat la masa cu Quintus si alti seniori liberali, care aveau o gandire diferita de ce a politicienilor de azi. Daca PNL nu e in stare sa faca majoritate, atunci sa ajute la crearea unei majoritati. Suntem responsabili de acest lucru”, a adăugat acesta.

Anterior, într-o postare pe Facebook, Petrache afirma că „eșecul formarii guvernului Ciuca nu va fi eșecul domniei sale, ci eșecul actualei conduceri a PNL-ului”.