Marian Vanghelie se dezlănțuie la adresa lui Florian Coldea: A vândut și nenorocit resursele țării

Marian Vanghelie se ia direct de Florian Coldea! Fostul primar al sectorului 5 din Capitală a acuzat în emisiunea „Lupta pentru România” de la Realitatea PLUS că Florian Coldea ar fi vândut resursele țării fără să îi pese măcar o secundă de consecințe.

Acuzațiile sunt fără exemple concrete

„Eu cred că acest om a nenorocit și a vândut toate resursele prin amenințări, prin forme de a-i ține pe unii oameni care erau în functii. Vorbim de tot ce e valoare ... pentru că și dl Coldea a fost implicat”, a spus Marian Vanghelie, la Realitatea PLUS.

Recent, Marian Vanghelie acuza și că fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, ar fi fost forțat să demisioneze

SRI Eduard Hellvig nu s-a retras de bună voie din funcție, ci ar fi fost nevoit să plece, oferindu-i-se varianta elegantă a demisiei.

"Eduard Hellvig nu și-a dat demisia de la SRI, a trebuit să-și dea demisia. Informația mea este că acolo au fost probleme majore și că cei care conduc în prezent SRI au înțeles greșelile pe care le-a comis Hellvig. (...) Plecarea lui Florian Coldea de la SRI nu este ca urmare a unei decizii a domului Hellvig, cred că este o decizie pe care a luat-o în cadrul CSAT președintele Klaus Iohannis. Nesusținerea Laurei Codurța Kovesi are legătură tot cu președintele Iohannis, iar eu am respect pentru faptul că a reușit să ne scape, greu, dar a reușit, de acești oameni care au nenorocit România", a afirmat Marian Vanghelie la Realitatea Plus.