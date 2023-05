Mariupol, zguduit de explozii puternice. Ucrainenii raportează lovirea unei baze militare cu 150 de soldați ruși

Petro Andriuşcenko, care nu se află în Mariupol, a declarat pe Telegram că este vorba despre o bază ce găzduieşte aproximativ 150 de soldaţi ruşi şi care este folosită în principal pentru sprijinul apărării aeriene.

Consiliul Municipal din Mariupol, instituţie care, de asemenea, se află în prezent în afara teritoriului ocupat, s-a făcut ecoul afirmaţiei lui Andriuşcenko. "Trei explozii puternice au fost auzite de locuitorii din Mariupol", a declarat Consiliul ucrainean pe Telegram. Informaţiile preliminare indică faptul că explozia a lovit o bază rusă de la aeroportul oraşului, susţine Consiliul, care a postat un scurt videoclip în care se văd flăcări şi fum care se ridică în depărtare.

It is reported that there were explosions near the airport in the occupied #Mariupol



According to Russian propagandists, four missiles hit the airport area. Russian media reported that there were no casualties. pic.twitter.com/khp0t4ptHe