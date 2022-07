Măsură de urgență! Un mare retailer din Franţa avertizează că va reduce programul de funcţionare din cauza crizei energetice

Directorul lanţului de supermarketuri Leclerc a avertizat luni că cel mai mare retailer francez de produse alimentare ar putea reduce programul de funcţionare, în cadrul unui pachet de măsuri de urgenţă destinat contracarării riscului întreruperilor în aprovizionarea cu electricitate din cauza războiului din Ucraina, transmite Reuters, conform AGERPRES.

"Pentru iarna care va veni avem un scenariu în cazul în care Rusia va reduce livrările de gaze", a declarat Michel-Edouard Leclerc pentru postul de radioFrance Info. În conformitate cu acest scenariu, "am putea închide unele magazine între anumite ore", a spus Michel-Edouard Leclerc. Acesta conduce Les Centres E. Leclerc, o cooperativă de aproximativ 600 de comercianţi care concurează cu Carrefour and Casino. Politica sa de preţuri reduse a permis Leclerc să devină cel mai mare retailer de alimente din Franţa, în funcţie de cota de piaţă.Preşedintele Franţei, Emanuel Macron, a anunţat la mijlocul acestei luni că va prezenta în scurt timp un plan de reducere a consumului de energie care va cere tuturor cetăţenilor să încerce să elimine risipa de energie, de exemplu prin închiderea luminilor atunci când pleacă de la birou.Sectorul supermarketurilor din Franţa, acţionând sub umbrela federaţiei Perifem, a căzut deja de acord asupra unor măsuri de economisire a energiei care vor fi implementare începând din 15 octombrie, a subliniat Michel-Edouard Leclerc. Printre măsurile menţionate se numără oprirea reclamelor luminoase imediat ce magazinul se închide şi reducerea sistematică a intensităţii luminoase. De asemenea, iluminatul în zonele de vânzări ar urma să fie redus la jumătate înainte de accesul publicului şi cu 30% în perioadele de vârf de consum.Preţurile la energie, care erau deja la un nivel ridicat înainte de invazia rusească din Ucraina, au crescut şi mai mult după data de 24 februarie, ceea ce a generat cea mai ridicată inflaţie cu care s-au confruntat marile economii ale în ultimele decenii.În condiţiile în care doar 17% din necesarul său de gaze naturale vine din Rusia, Franţa este mai puţin dependentă de gazele naturale ruseşti decât unele din statele vecine. Cu toate acestea, îngrijorările cu privire la livrările de gaze ruseşti intervin într-un moment în care Franţa se confruntă cu o diminuare a producţiei de electricitate generată de centralele nucleare, ca urmare a unor lucrări neaşteptate de mentenanţă.Duminică, ministrul francez al Tranziţiei Energetice, Agnes Pannier-Runacher, a anunţat un nou set de măsuri avute în vedere de autorităţi pentru economisirea energiei în contextul creşterii preţurilor şi războiului din Ucraina."În zilele următoare voi adopta două decrete: primul va generaliza interzicerea publicităţii luminoase, indiferent de mărimea localităţii, între orele 1:00 şi 6:00 dimineaţa, exceptând aeroporturile şi gările care funcţionează şi pe timpul nopţii, iar al doilea va interzice magazinelor să aibă uşile deschise când funcţionează instalaţia de aer condiţionat sau cea de încălzire", a declarat oficialul francez într-un interviu pentru publicaţia Journal du Dimanche (JDD).