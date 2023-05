Max Allegri, mesaj de susținere pentru jucătorii săi după eșecul din Serie A

Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat, după înfrângerea dură din meciul cu Empoli, că nu le poate reproşa ceva jucătorilor, având în vedere situaţia dificilă de după aflarea veştii cu privire la pierderea a zece puncte în clasament.

“A fost o situaţie ciudată, verdictul a venit cu zece minute înainte să intrăm. Am avut ocazia de a egala de la 0-2, dar nu am profitat de ea. Asta nu justifică faptul că am căzut psihic. Acum tot ce putem face este să acceptăm înfrângerea. Înainte de meci, aveam 69 de puncte şi eram pe locul doi în clasament. Chiar şi cu penalizarea de zece puncte, cu o victorie cu Empoli am fi avut şansa de a lupta cu Milan pentru calificarea în Liga Campionilor. Din nefericire, nu a fost aşa. Nu le pot reproşa ceva băieţilor, pentru că vă asigur că nu a fost o situaţie uşoară. Nici zilele următoare nu vor fi uşoare. Am primit vestea cu zece minute înainte de start. Timp de trei luni, ni s-au luat şi ni s-au dat înapoi puncte”, a spus Allegri, potrivit Football Italia.

Formaţia Juventus Torino a fost învinsă, luni seară, în deplasare, cu scorul de 4-1, de echipa Empoli, într-un meci din etapa a 36-a a campionatului Italiei. Eşecul vine după ce torinezii au aflat că au fost penalizaţi cu zece puncte.