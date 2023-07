Meciul Farul-Poli Iaşi: Leo Grozavu: Probabil era nevoie de această descătuşare, ca să mergem mai departe

Leo Grozavu, antrenorul echipei Poli Iaşi, este mulţumit că formaţia sa a câştigat primele puncte din acest sezon cu o victorie obţinută duminică, pe terenul echipei campioane, Farul, scor 3-1, potrivit news.ro.

„Bucuros pentru rezultat. Am făcut o partidă bună, de angajament. Mă bucur pentru băieţi! Pentru că nu am jucat rău până acum, dar gafele ne-au curăţat. Azi am fost un pic mai atenţi, şi în faţa porţii şi în apărare. La noi, la victorie facem prea multe petreceri şi la înfrangere facem înmormântări. Probabil era nevoie de această descătuşare, ca să mergem mai departe. Luis Phelipe este un jucător cu calitate, nu întâmplător l-am ales. Nu este acum la nivelul maxim al pregătirii şi al acomodarii, dar poate creşte. Cât despre cei care ne criticau, nu îmi place polemica. Am câştigat azi şi mergem mai departe”, a declarat Leo Grozavu după victoria cu 3-1 obţinută duminică, la Ovidiu, cu Farul.