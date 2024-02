Medvedev 'aruncă în aer' vizita lui Macron în Ucraina: 'Pare atât de speriat de un asasinat încât şi-a anulat întrevederea'

”Nu s-a pus niciodată problema securităţii în calendarul vizitei. Această problemă nu s-a pus niciodată”, dă asigurări AFP anturajul lui Macron, conform News.ro.

Potrivit unui înregistrări video atribuite France 24, distribuită pe reţele de socializare ruseşti - denunţată drept un ”fake” de postul francez -, Emmanuel Macron şi-ar fi anulat vizita după ce ”serviciile secrete franceze” au descoperit un plan de ”asasinare” a şefului statului francez.

Ulterior, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent numărul doi în Consiliul de Securitate rus, a ironizat această vizită pe care Emmanuel macton a anunţat-o mai întâi în februarie, iar apoi până la jumătatea lui martie.

”Macron pare că a fost atât de speriat de un (plan de) asasinat real sau presupus (...), încât şi-a anulat vizita”, îl atacă Medvedev în mod direct pe Macron.

Emmanuel Macron a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, cu care a semnat un acord în domeniul securităţii la Paris şi un ajutor militar suplimentar în valoare de peste trei miliarde de euro, că urmează să efectueze ”până la jumătatea lui martie” o vizită în Ucraina.

În ianuarie, el a evocat o vizită în ”februarie”.

Preşedintele francez a denunţat vineri o ”schimbare de poziţie” a Rusiei faţă de Uniunea Europeană (UE) şi a îndemnat la un ”salt colectiv” al statelor membre UE.

”Există o voinţă foarte clară de agresiune împotriva noastră”, a acuzat el, arătând cu degetul o intensificare a unor ”acţiuni de dezinformare şi atacuri cibernetice”.

France couldn't resist its new partner: the ami-cochon received new guarantees for love. However, this love affair will hardly be appreciated by French farmers and Macron's other victims. Especially because this love costs 3 bln euros. pic.twitter.com/SUqtH0VDw8