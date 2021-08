Meritele românilor recunoscute de către Primăria din Brent

Comunitatea romaneasca din Marea Britanie, prima dupa ultimele date oferite de catre autoritatile de la Londra, are cu ce se mandri. Din nou o asociatie romaneasca este recunoscuta si apreciata de catre o primarie din Marea Britanie. Marți, 17 august 2021, la Primăria Brent, a avut loc festivitatea de premiere pentru recunoașterea și celebrarea realizărilor remarcabile ale tinerilor și al efortului depus de aceștia în sprijinul și dezvoltarea comunității.

Cu aceasta ocazie, My Romania Community la "Pride of Brent Youth Awards 2021", a primit premiul "Community Spirit Awards" pentru rezultatele obtinute de catre asociatie impreuna cu directorul acesteia, tanara Denisa Elya Valentina Stîncanu. Premiul este acordat in fiecare an de catre primaria din Brent si este acordat celor mai active asociatii in mod special celor active conduse de catre tineri.