Mihaela Buzărnescu va deschide meciul de Fed Cup cu Cehia - Nu e o presiune în plus pentru mine

Mihaela Buzărnescu a declarat, vineri, că pentru ea nu este o presiune în plus faptul că a deschide întâlnirea de Fed Cup cu Cehia, de la Ostrava, împotriva Karolinei Pliskova.

"Nu e o presiune în plus pentru mine. Eram pregătită pentru orice, important este să aducem rezultate bune. Aşa că sunt OK cu tragerea la sorţi, nu am nicio problemă. Eu sunt o jucătoare care agreează suprafaţa rapidă. Când am jucat împotriva Karolinei Pliskova la Wimbledon am fost foarte aproape să câştig, iar asta îmi dă încredere şi motivaţie pentru întâlnirea de mâine. Şi eu mă adaptez foarte bine la orice suprafaţă, nu am avut probleme. Hardul este una dintre suprafeţele mele favorite şi mă bucur că aici se joacă pe hard. Într-adevăr, nu e o suprafaţă uşoară, însă pentru toate e la fel şi trebuie să ne adaptăm, iar la final vom vedea rezultatul", a spus Buzărnescu, potrivit frt.ro.

Irina Begu, nominalizată pentru meciul de dublu alături de Monica Niculescu, în special după ce, împreună, au câştigat un titlu WTA în Thailanda, crede că ea şi colega sa sunt pregătite pentru o victorie dacă meciul va trebui decis de partida de dublu: "Cu siguranţă contează enorm de mult faptul că am avut câteva meciuri oficiale împreună cu Monica. În acelaşi timp faptul că am câştigat turneul din Thailanda ne dă o încredere în plus. Noi sperăm să nu se ajungă la meciul decisiv, dar dacă va fi nevoie, noi suntem pregătite să jucăm aşa cum am făcut-o de fiecare dată. Să joci acasă întotdeauna a fost avantaj, însă după cum se ştie în ultimii trei ani am evoluat aproape numai în ţară. Aşa că a venit timpul să jucăm şi noi în deplasare. Să ne obişnuim şi cu atmosfera de aici. Eu cred că vom avea destul de mulţi români în tribună şi aici".