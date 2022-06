Mihai Călin Precup: 'Societatea românească conştientizează necesitatea de a intra în rândul ţărilor dezvoltate şi de adera la OECD'

Societatea românească, de la factor politic, administraţie publică, autorităţi, bănci, sectorul privat conştientizează necesitatea de a intra în rândul ţărilor dezvoltate şi de adera la OECD, a declarat luni, Mihai Călin Precup, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, la evenimentul de prezentare a Raportului OECD privind piaţa de capital din România.

"Cred că ce este acum ca şi noutate este faptul că societatea românească, de la factor politic, administraţie publică, autorităţi, bănci, sectorul privat conştientizează necesitatea de a intra în rândul ţărilor dezvoltate şi de adera la OECD. Cu atât mai mult cu cât suntem o ţară dezvoltată, suntem o ţară în Uniunea Europeană, împărtăşim valori europene şi noutatea stă că am făcut cu toţii un pact şi l-am pus pe foaie. Chiar dacă înainte am mai discutat de toate aceste măsuri, încă din intervenţia mea am spus că nu cred că sunt elemente noi nici în spaţiul românesc de dezbatere şi nici în spaţiul european. Nu am inventat roata prin această strategie. Noutatea este că ne-am dat mâna, ne-am pus o prioritate şi ne-am stabilit o agendă între 2022 şi 2026 pe care să o îndeplinim. Din punctul meu de vedere nu este o agendă grea, ci este o agendă de bun simţ care va aduce România în rândul ţărilor dezvoltate şi va reforma România. Până la urmă această agendă nu este numai cum suntem obişnuiţi "ne spune Comisia Europeană să facem", nu, ne asumăm noi pentru că credem că în felul acesta vom reforma România. Şi România şi piaţa de capital vor arăta cu totul altfel în 2026 dacă implementăm această strategie care acum este în discuţie. Avem recomandările OECD, dar la nivel naţional este în discuţie", a spus Mihai Călin Precup.

Lansarea "Raportului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) privind piaţa de capital din România: pregătirea unei strategii naţionale" a avut loc luni, în cadrul unui eveniment la care au participat oficiali ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, ai Ministerului de Finanţe şi ai OECD.

Acest raport propune, în urma unei analize aprofundate a pieţei de capital din România, un set de recomandări care privesc cu precădere îmbunătăţirea cadrului instituţional, juridic şi de reglementare, în vederea valorificării oportunităţilor de dezvoltare a pieţei autohtone, potrivit Agerpres.ro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară derulează, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, proiectul privind "Strategia naţională pentru piaţa de capital", finanţat din fonduri europene, având drept consultant Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Conform documentului, recomandările furnizate în Raport sunt menite să ajute autorităţile române să îmbunătăţească cadrul legal, de reglementare şi instituţional pentru pieţele de capital şi, în cele din urmă, să pregătească o strategie naţională pentru piaţa de capital. Acest proces va implica în mod necesar colaborarea diferitelor autorităţi guvernamentale şi de supraveghere, precum şi a entităţilor din sectorul privat, în special a Bursei de Valori Bucureşti. Recomandările sunt organizate în şase domenii principale: îmbunătăţirea condiţiilor de listare la bursa de valori; creşterea lichidităţii bursiere secundare; stimularea unei pieţe dinamice de dezvoltare a IMM-urilor; promovarea economiilor gospodăriilor; creşterea rolului investitorilor instituţionali; facilitarea finanţării din piaţă a datoriei pe termen lung.