Mii de sârbi au protestat în centrul Belgradului împotriva Gay Pride și pro-Putin (Video)

Printre protestatari - care purtau un steag masiv al Serbiei - s-au numărat grupuri care au strigat, de asemenea, sloganuri de susţinere a Rusiei, aliatul pe termen lung al Serbiei, precum şi cauze naţionaliste şi de extremă dreapta.

O coloană de motociclişti care susţin politicile preşedintelui rus Vladimir Putin şi invazia Rusiei în Ucraina, şi-au turat motoarele în sprijinul mulţimii care a mărşăluit spre catedrala Sfântul Sava din Belgrad pentru rugăciuni.

Today in Belgrade, another Orthodox procession ☦️ for the salvation of Serbia ???????? and the preservation of traditional family values. pic.twitter.com/QmQu6fRyuh — Based Serbia (@SerbiaBased) September 11, 2022

Într-o predică, şeful Bisericii Ortodoxe Sârbe, patriarhul Porfirije, a declarat că evenimentul EuroPride ameninţă valorile tradiţionale ale familiei.

"Ei vor să profaneze sfinţenia căsătoriei şi a familiei şi să impună o uniune nenaturală ca substitut al căsătoriei", a spus el mulţimii.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că au existat ameninţări la adresa marşului şi că este la latitudinea poliţiei dacă acesta trebuie oprit sau nu.

Thousands of people gathered in #Belgrade at the protest against #Europride which is scheduled for September 17. pic.twitter.com/bFdOuG0Abt — Balkan Insight (@BalkanInsight) September 11, 2022

While the whole world stands in solidarity and celebrates the victories of #Ukraine ????????against #Russia ????????! In #Belgrade, in the march against the #PrideParade ????️‍????, Russian Z symbols and the biggest #Russian ????????and #Serbian ????????flag was shown!

pic.twitter.com/Vr4ZMowLh7 — Daniel Smith (@DanielS18352008) September 11, 2022