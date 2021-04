Ministerul Educației denunță haosul: Testarea a fost inexistentă în școli

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, joi seara, că testarea în şcoli "a fost inexistentă".

"Nivelul de testare în şcoli a fost infim. A fost inexistentă testarea în şcoli", a susţinut ministrul la Digi24. El a subliniat că insistă pe posibilitatea de testare cu teste noninvazive, mai ales a elevilor care prezintă simptome specifice sau a celor care sunt contacţi ai unor cazuri confirmate.

În ceea ce priveşte revenirea la şcoală în septembrie, ministrul a spus că speră într-o deschidere în condiţii de normalitate a anului şcolar."Sunt multe elemente care ne îndreptăţesc să sperăm la acest lucru. În primul rând, programarea cu privire la numărul de persoane vaccinate, la atingerea acelui procent de masă critică din care să rezulte o scădere dramatică a riscului de infectare. Pentru orice situaţie însă suntem obligaţi să luăm în calcul acest lucru, vom propune ca în contractele de şcolarizare să fie prevăzută şi această formă de predare şi de examinare online, pentru a avea acceptul încă de la începutul anului şcolar cu privire la evaluarea şi examinarea în sistem online. Dacă va fi cazul. Oricum, după ce vom încheia această criză sanitară, şcoala va merge mai mult decât până acum spre componenta digitală. Motiv pentru care avem în vedere de la pregătirea profesorilor până la consolidarea accesului la internet şi disponibilitatea echipamentelor IT", a afirmat ministrul Educaţiei.În legătură cu vaccinarea anti-COVID-19 a cadrelor didactice, el a amintit că aproape o jumătate s-au imunizat - 153.000 de persoane din totalul de 330.000, menţionând că de mai bine de două săptămâni progresele sunt "foarte lente"."Tocmai de aceea, ne mobilizăm. Ieri am avut o videoconferinţă cu inspectorii şcolari judeţeni şi inspectorii adjuncţi, în care am solicitat ca element de sprijin: fiecare şcoală să desemneze o persoană care să acorde asistenţă tehnică pentru înscrierea în platforma de vaccinare a celor care doresc acest lucru. Am constatat că sunt foarte mulţi colegi care au dificultăţi în a se înscrie într-o platformă. Nu sunt doar în mediul rural. Aceşti colegi care au dificultăţi trebuie să fie asistaţi de persoane care sunt capabile să facă acest lucru", a explicat ministrul Educaţiei.Cîmpeanu a subliniat că nu are nicio explicaţie pentru reticenţa celor care nu se vaccinează.El a precizat că sunt părinţi care spun că s-ar simţi "mult mai confortabil" dacă ar şti că profesorii sunt vaccinaţi, după cum a primit "o avalanşă" de sesizări împotriva acestor idei."Vaccinarea este şi trebuie să rămână un act voluntar, nu poate fi obligatorie. (...) Singurul lucru care ne ajută să rezolvăm situaţia este vaccinarea. Tocmai de aceea pledăm pentru cât putem de mult, mai avem nouă judeţe în care se vor organiza zilele următoare evenimente în campania 'Vaccinare şi testare pentru învăţare'. Am fost somaţi, avem sute de mesaje mai mult sau mai puţin oficiale primite pe adresa ministerului, pe adresa personală, pentru a întrerupe această campanie. Nu vom întrerupe această campanie", a spus ministrul.