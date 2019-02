Ministru din Guvernul Dăncilă, IRONIC la adresa lui Mihai Tudose - Nu știu ce ar putea să declare. Doar dacă a fost în Piață

Ministrul Afacerilor Interne sustine, referitor la audierea lui Mihai Tudose in dosarul 10 august, ca acesta nu are ce sa declare referitor la aceasta cauza. Carmen Dan il critica si pe Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei.

"Domnul Bădulescu nu s-a decis daca si-a amintit. Foarte rău că a mințit. A reușit să stârnească un interes vis-a-vis de audierea de ieri. Foarte rau ca nu a spus adevarul. Ce sa mai comentez de declaratia domnului Tudose, ca daca ne gândim bine, in august nu mai era premier de 7 luni, nu stiu ce ar putea sa declare. Doar daca a fost in PIata in calitate de participant, ar putea spune cum au stat lucrurile", a spus Carmen Dan la Antena 3.

Mihai Tudose va fi audiat, potrivit unor surse judiciare, in cursul acestei saptamani, ca martor, in dosarul 10 august.

Potrivit surselor judiciare, procurorii s-au autosesizat ca urmare a unor declaraţii făcute de Mihai Tudose, din care reiese faptul că ar cunoaşte detalii despre incidentele din 10 august.