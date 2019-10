Ministrul adjunct al Educaţiei din Vietnam a murit după ce a căzut de la etajul opt al instituţiei

Ministrul adjunct al Educaţiei din Vietnam a murit joi dimineaţa după ce a căzut de la etajul opt al instituţiei, transmite agenţia dpa potrivit Agerpres

Le Hai An, 48 de ani, a decedat joi dimineaţa, la ora locală 7:10, într-un accident, după cum a transmis într-un comunicat Ministerul Educaţiei, fără însă a specifica şi cauza exactă.Potrivit ziarului vietnamez Dan Tri, oficialul a căzut de la un balcon al cantinei ministerului.Poliţia cercetează locul pentru a stabili ce s-a întâmplat, urmând să ofere mai multe amănunte.Moartea bruscă a oficialului a generat speculaţii şi suspiciuni pe reţelele sociale.Le Hai An urma să ia parte joi dimineaţa la o reuniune a Consiliului Educaţiei Naţionale, prezidată de ministrul de resort, Phung Xuan Nha.El fusese numit ministru adjunct al Educaţiei în 2018, pe când conducea Universitatea de Mine şi Geologie din Hanoi.În februarie 2019, Le Hai An preluase şi funcţia de secretar al ministerului şi era un potenţial candidat pentru a fi numit ministru al Educaţiei în 2021, încheie dpa.