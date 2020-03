Ministrul Economiei anunță MĂSURILE care se vor lua pentru PREVENIREA falimentării masive a companiilor românești

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunță primele măsuri pe care statul român vrea să le ia pentru companiile care riscă să intre în faliment din cauza coronavirusului.

"Discutăm de credite cu dobândă zero pentru companii, șomaj tehnic ca să nu pierdem angajații, statul trebuie să achite toate dările către companii. Domnul Cîțu are un buffer la Ministerul de Finanțe datorită împrumuturilor luate la începutul anului la dobânzi foarte bune. Asta ne va permite să trecem peste. Farmec a cerut autorizate să producă biocide, iar astăzi am discutat cu industria de confecții, care va produce măști de săptămâna viitoare", a declarat Popescu.