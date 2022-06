Ministrul Energiei răspunde acuzațiilor: 'România a crescut dependenţa de gazul rusesc pentru că legea offshore nu a fost adoptată'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmă că dependenţa României de importurile de gaz din Federaţia Rusă a crescut în ultimii ani din cauza neadoptării unei legi offshore, dar şi pe fondul existenţei unor acte normative care descurajau exploatările de gaze naturale în România.

"Am fost acuzat că Romgaz şi-a scăzut producţia, iar Romgaz a crescut producţia, este singura companie producătoare din România, acolo unde statul poate să aibă un cuvânt de spus, care a crescut producţia de gaze naturale din 2020, 2021, inclusiv anul acesta este o creştere de producţie. Dacă compari importul aferent anului 2021 cu aferent anului 2020, într-un an în care, dacă ne aducem aminte, consumul a fost foarte, foarte, foarte scăzut, evident că e mai mare. Deci el era probabil 25-26% şi probabil a crescut spre 30% în anul 2021 pentru că a crescut consumul. Eu tot am explicat; dacă ai un frigider şi tot iei din el, cum sunt rezervele de gaze, şi nu descoperi altele, normal că creşte dependenţa de importuri. România a crescut dependenţa de gazul rusesc pentru că legea offshore nu a fost adoptată, a fost o lege offshore adoptată în anul 2018 care practic a blocat exploatările din Marea Neagră”, a declarat Virgil Popescu sâmbătă, la Digi 24.