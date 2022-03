Ministrul Mediului, Tanczos Barna: 'Depozitarea, procesarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii este o problemă majoră, încă nerezolvată a României'

Depozitarea, procesarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii este o problemă majoră, încă nerezolvată a României, şi vom construi 15 platforme mari pentru zonele urbane, acolo unde pot fi depozitate inclusiv aceste deşeuri, care ulterior pot ajunge la reciclare şi pot reintra în circuitul economic, a scris, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

"Am avut astăzi o întrevedere de lucru cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României. Discuţiile au vizat problemele legislative şi de ordin practic din domeniul gestionării deşeurilor, economia circulară şi îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului Verde European. Am avut un schimb de informaţii constructiv şi am stabilit principalele linii de cooperare privind aceste domenii. Depozitarea, procesarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii este o problemă majoră, încă nerezolvată a României. O investiţie prioritară a MMAP din Programul Naţional de Rezilienţă şi Redresare este construirea unei reţele de depozitare voluntară a deşeurilor. Vom construi 15 platforme mari pentru zonele urbane, acolo unde pot fi depozitate inclusiv deşeurile din construcţii, care ulterior pot ajunge la reciclare şi pot reintra în circuitul economic", a notat acesta, potrivit Agerpres.ro.

Şeful de la Mediu a precizat că este important să creăm o bază de date naţională în care să urmărim toate deşeurile în România.

"În acest scop, Administraţia Fondului pentru Mediu are un program de finanţare pentru îmbunătăţirea sistemului informatic SIATD pentru trasabilitatea deşeurilor", a subliniat el.