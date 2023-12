Ministrul Muncii, întrebată de ce a 'omorât' speranța de viață a românilor: 'N-am omorât pe nimeni. Ba din contră, am avut grijă de români'

Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu susţine că, potrivit datelor primite de la Institutul Naţional de Statistică, speranţa de viaţă în România nu va creşte semnificativ până în 2050. În medie, speranţa de viaţă a românilor este de 75 de ani, sub media UE. ”Noi n-am făcut altceva decât să venim în noua lege a pensiilor cu garanţia că vârsta de pensionare a românilor nu va creşte fiindcă aceasta este corelată cu speranţa de viaţă”, a declarat ministrul Muncii la Prima TV.

Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu a fost întrebată, la Prima TV, de ce a ”omorât” speranţa de viaţă a românilor, în contextul în care declarase, pentru Alba24, referindu-se la creşterea vârstei de pensionare, că probabilitatea ca speranţa de viaţă să crească în România este ”aproape zero”.

”În fapt, n-am omorât pe nimeni. Ba din contră, am avut grijă de români. Dacă unii, atunci când au scris PNRR, au tatonat ideea că vârsta de pensionare în România trebuie să crească până la 70 de ani, noi n-am făcut altceva decât să venim în noua lege a pensiilor cu garanţia că vârsta de pensionare a românilor nu va creşte fiindcă aceasta este corelată cu speranţa de viaţă. Prin urmare, nu va putea creşte vârsta de pensionare ad-hoc fiindcă din datele pe care noi le-am analizat nu se întrevede situaţia în care speranţa de viaţă să se îmbunătăţească semnificativ până în 2050”, a spus Simona Bucura-Oprescu.

Ministrul Muncii a precizat că, în România, speranţa de viaţă la bărbaţi este de 71 de ani şi 9 luni, în timp ce speranţa de viaţă la femei este de aproximativ 79 de ani, în condiţiile în care media UE este de 80 de ani.

„Toate datele pe care noi am lucrat pentru a finaliza legea pensiilor, fireşte, sunt de la Institutul Naţional de Statistică. Din păcate, în România speranţa de viaţă este sub media europeană, care este undeva la 80 de ani. În România, avem o speranţă de viaţă mai scăzută la bărbaţi - 71 de ani şi 9 luni - şi o speranţă de viaţă mai ridicată la femei - aproximativ 79 de ani. În medie, o speranţă de viaţă de aproximativ 75 de ani. Suntem sub media europeană. Sigur că noi ne dorim o îmbunătăţire a speranţei de viaţă. De altfel, de fiecare dată când PSD a fost la guvernare, am avut guvernări care s-au simţit în viaţa românilor. Noi nu am fost guverne Ciomu, care au tăiat de la toate categoriile sociale. Noi, de fiecare dată, am avut guvernări care s-au simţit în veniturile românilor. Am avut guvernări care au adus creştere, inclusiv pe calitatea vieţii românilor. Şi asta facem şi acum. Noi nu suntem un guvern care taie, suntem un guvern pentru care nu austeritatea este regula, ci creşterea este regula”, a conchis ministrul Muncii.

Întrebată săptămâna trecută, la Alba 24, cum se va face creşterea vârstei de pensionare şi cum va fi corelată aceasta cu creşterea speranţei de viaţă, Simona Bucura-Oprescu a declarat: ”În primul rând trebuie să ştiţi că aceasta este o garanţie că vârsta de pensionare în România nu va creşte arbitrar, ad-hoc, în funcţie de guvernele care vor fi la guvernare. Deci aţi văzut că am introdus în lege un articol care prevede că vârsta de pensionare nu va putea creşte decât dacă creşte în mod semnificativ speranţa de viaţă. Probabilitatea asta, din păcate pentru noi, este aproape zero. Prin urmare, vârsta de pensionare în România nu va creşte.