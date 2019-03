Ministrul Transporturilor a explicat ce a înțeles el din protestul de 15 minute pentru autostrăzi

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, miercuri, că a înțeles clar mesajul protestului de 15 minute pentru autostrăzi, promițând că în acest mandat va fi o prezență mai activă pe șantiere, astfel încât să fie concretizate cât mai multe lucrări, informează Mediafax.

Citește și: VIDEO - Șeful CNAIR a comentat protestul de 15 minute pentru autostrăzi: 'Chiar ne-a atins și pe noi. Este clar un semnal de alarmă'

Întrebat la Câmpia Turzii pe șantierul Autostrăzii Transilvania cum comentează protestul „15 minute”, Răzvan Cuc a declarat că a discutat cu șeful CNAIR, cu secretarii de stat din Ministerul Transporturilor și cu colegii din alte ministere pentru deblocarea problemelor administrative, în obținerea avizelor cât mai repede pe hotărârile de Guvern privind exproprierile.

”Eu am înțeles mesajul foarte clar și cred că toți românii au înțeles mesajul. Tocmai de asta o să vedeți că în acest mandat voi fi o prezență foarte activă pe șantiere și când va fi vorba de implementarea proiectelor. Am discutat cu domnul Neaga și cu secretarii de stat din minister și cu colegii din alte ministere să ne ajute în deblocarea problemelor administrative, în obținerea avizelor cât mai repede pe hotărârile de Guvern pentru exproprieri. Înțeleg problema, sunt în asentimentul tuturor că trebuie să accelerăm. Dacă în primul mandat al meu am lansat proiecte de 3 miliarde de euro, în acest mandat îmi doresc să avem poate și mai multe proiecte lansate dar, în același timp să avem concretizați cât mai mulți kilometri de autostradă, vorbesc stadiul fizic implementat”, a spus Cuc.

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, din Suceava, a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova și îi provoacă pe români să se alăture protestului lui: să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute. Mandachi îi provoacă pe Ion Țiriac, Gigi Becali și Viorel Cataramă.

Cataramă a acceptat provoarea și, la rândul său, a lansat noi provocări, către alți oameni de afaceri care să participe la protestul de 15 minute.