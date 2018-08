Ministrul turc de externe susține că ameninţările lui Pompeo şi sancţiunile nu funcţionează cu Turcia

Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu i-a spus omologului său american Mike Pompeo că ameninţările şi sancţiunile nu funcţionează cu Turcia, după ce Washingtonul a impus sancţiuni împotriva Ankarei în legătură cu detenţia unui pastor american, relatează vineri France Presse, potrivit Agerpres.

"Noi am spus de la început că limbajul ameninţător şi sancţiunile nu vor avea niciun rezultat. Am repetat-o astăzi", a declarat Cavusoglu reporterilor la Singapore, după o întâlnire cu Pompeo.Turcia doreşte "să rezolve întotdeauna problemele prin diplomaţie şi dialog, înţelegere reciprocă şi acorduri", a adăugat ministrul.Întâlnirea dintre Pompeo şi Cavusoglu a avut loc pe marginea unui forum regional la Singapore, după ce Washingtonul a impus sancţiuni miercuri împotriva a doi miniştri ai preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, al cărui guvern a ameninţat să ia măsuri "reciproce".Statele Unite cer eliberarea pastorului american Andrew Brunson, sub arest la domiciliu în Turcia de săptămâna trecută după un an şi jumătate de închisoare pentru "terorism" şi "spionaj".

Brunson şi administraţia americană resping aceste acuzaţii.



"Cu dl Pompeo am discutat cum să ne rezolvăm problemele, cum să luăm măsuri împreună", a adăugat Cavusoglu. "A fost o întâlnire constructivă la cel mai înalt punct".



Dar "nu ne putem aştepta ca toate problemele să fie rezolvate după o singură întâlnire", a adăugat el.



Cu puţin timp înainte, Pompeo a declarat că sancţiunile americane sunt "dovada" marii determinări a Statelor Unite de a obţine eliberarea lui Andrew Brunson.