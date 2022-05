Minus 2,9 grade la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută valoare înregistrată în ţară în zonele joase

Mercurul termometrelor a coborât, joi dimineaţa, la Miercurea-Ciuc, până la minus 2,9 grade Celsius, fiind cea mai scăzută valoare înregistrată în ţară în zonele joase.

Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de meteorologul Cristina Blaga, de la Centrul Meteo Regional Sibiu, s-au consemnat valori negative şi la Topliţa şi Joseni, unde termometrele au arătat minus 1,8 grade Celsius.

Minimele dimineţii s-au înregistrat în jurul orei 05,00, înainte de răsăritul soarelui, după care temperaturile au început să crească.

De asemenea, în judeţ a căzut şi brumă.

Meteorologul Cristina Blaga a precizat că au mai fost situaţii când în Harghita s-au înregistrat valori negative, în luna mai, condiţiile în zonă fiind favorabile pentru astfel de temperaturi.

''Pe fondul unui cer senin şi pentru că este presiune ridicată, regim anticiclonic, acolo fiind depresiuni, advecţia de aer rece a fost prezentă şi atunci a determinat scăderea temperaturilor sub zero. (...) În noaptea aceasta (joi spre vineri - n.r.) vor mai fi temperaturi în jurul a zero grade, poate uşor sub zero, de minus 1 grad, iar în nopţile următoare ele vor creşte'', a explicat Cristina Blaga.

Localnicii din zonă sunt obişnuiţi cu astfel de temperaturi şi spun că în luna mai sunt dimineţi friguroase, cu precădere în zilele când în calendarul catolic sunt celebraţi "sfinţii de gheaţă", iar temperaturile scad foarte mult.