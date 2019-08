MM Stoica face anunțul șoc: Conducerea FCSB a rămas înmărmurită

MM Stoica se gandeste sa ia o pauza de la FCSB! Directorul sportiv al echipei acuza probleme in afara fotbalului. El a vrut sa-si dea demisia in acest start de sezon, insa Gigi Becali l-a convins sa ramana, potrivit sport.ro.

"Cred ca am si eu nevoie de o pauza, am probleme personale, o persoana foarte apropiata care e pe moarte. Pana la urma nu fotbalul este cel mai important in viata noastra. Am si eu o perioada in care trebuie sa ma gandesc bine la ce voi face" a anuntat MM Stoica la Digi Sport. Despre viitorul antrenor, MM Stoica spune ca nu a impus vreun nume: "Nu am propus niciun nume de antrenor. A fost discutia cu Mangia, mi-as fi dorit foarte mult sa lucrez cu el, dar din motive extra-sportive a cazut. Dupa aceea, nu am mai discutat nimic cu patronul, astept ca el sa ia o decizie. Eu nu am vreo opinie"

"Viciere clara de rezultat"

MM Stoica a tunat impotriva lui Istvan Kovacs dupa greselile de la partida Astra - FCSB. El este optimist in privinta parcursului din Europa League. Partida tur cu Mlada Boleslav este joi de la 21.30 in direct la Pro TV.

"Avem un culoar bun, tot e ca jucatorii sa fie fresh si sa avem un arbitraj corect, nu ce s-a intamplat ieri cand a fost un arbitraj incalificabil. E foarte greu sa justifici cum nu s-a dat penalty la acel hent. E o viciere clar de rezultat ce s-a intamplat la Giurgiu. Precum si penalty-ul primit in meciul cu Sibiu s-a dovedit o eroare de arbitraj, precum si penalty-ul CFR-ului cu Dinamo, si un gol foarte important cu Chindia.

Nu trebuie sa fii profesionist ca sa-ti dai seama ce se intampla, poti sa fii si amator" a mai zis MM.

Balasa, trimis in "vacanta"

Gafele lui Balasa cu Alashkert si Astra l-au enervat si pe MM Stoica.

"Cu Balasa am vorbit inainte de meci si i-am spus un singur lucru: sa joci simplu! Nimeni nu o sa te critice daca dai o minge in tribune. Este intr-o perioada critica, ce sa intelegi? Vorbeam inainte ca ii nascuse iubita. I-am spus sa mearga acasa si sa stea pana vineri, sa-si limpezeasca mintile. Sa faci 2 greseli atat de mari in 3 zile..." a mai spus Stoica.

"Programul si accidentarile au dus echipa in situatia asta"

Directorul sportiv al FCSB-ului a pus startul de sezon pe programul foarte aglomerat si numarul fara precedent de accidentari de la echipa.

"Nu este posibil ca un jucator sa faca ruptura dupa un antrenament usor (Hora). Man a fost nevoit sa joace pentru ca s-a accidentat Hora. Sunt vinovati cei care au facut antrenamentele. Antrenorii si preparatorii fizici. Mai mare sprijin decat au avut oamenii pe care i-am propus sa vina, nu a fost vreodata.

Dennis Man nu trebuia sa joace, dar n-am avut ce sa facem. El nu a avut nicio accidentare musculara in cariera. Nu aveam ce sa facem, nu puteam sa le spunem sa nu joace la echipa nationala pentru ca avem noi meciuri in cupele europene? Jucam din 3 in 3 zile de la inceputul sezonului si nu jucam decat in deplasare si astfel s-a ajuns in situatia asta.

Marian (Lupu) a venit cu Olaroiu la Steaua. Eu l-am rugat pe Piturca sa ramana si a fost in perioada de proba si a ramas la echipa. E normal sa aleg pe cineva in care am incredere. Thomas Neubert a avut salariu, ne-am imprumutat sa il platim cu un an avans. La a doua venire a lui Reghecampf, dupa o saptamana a plecat. Ne-a spus ca nu are de ales, ca are familie.

Ce masuri ati fi luat in locul meu? Nici nu stiam cum sa-i spun lui Gigi ca s-a rupt Nedelcu si o sa lipseasca 2 luni. I-am spus lui Lupu, ca au bagat 2 jucatori piciorul, de ce nu se rupe cel de la Alashkert ca are 1.45m? A doua zi la antrenament se rupe Hora. Ce sa mai facem?" a spus MM Stoica la Digi Sport.