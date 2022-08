Moarte lui John McAfee este învăluită în controverse: Am plătit oamenii să pretind că sunt mort, dar nu sunt mort. Ești a treia persoană care știe

Fosta soție a evanghelistului criptografic și programator de computer John McAfee a răspuns la o afirmație făcută de fosta lui iubită conform căreia și-a prefăcut moartea și se afla în prezent ascuns.

John McAfee a murit într-o celulă de închisoare spaniolă în iunie 2021, în timp ce aștepta extrădarea în Statele Unite, sub acuzația că nu a prezentat declarațiile fiscale din 2014 până în 2018 și că nu a raportat venituri legate de promovare a proiectelor cripto și lucrări de consultanță. Avea 75 de ani când a murit, iar mulți dintre și din spațiul criptografic au dezvoltat rapid teorii ale conspirației în jurul reținerii și morții sale, conform cointelegraph.com.

Într-un documentar Netflix despre viața și moartea lui McAfee, intitulat Running with the Devil: The Wild World of John McAfee , fosta iubită, pe nume Samantha Herrera, a susținut că a primit un telefon de la programatorul de computere la două săptămâni după decesul acestuia:

„Am primit un telefon din Texas. „Eu sunt, John, am plătit oamenii să pretind că sunt mort, dar nu sunt mort. Ești doar [a treia] persoană din această lume care știe că sunt încă în viață. Și apoi mi-a cerut să fug cu el.”

Herrera nu a oferit detalii suplimentare în documentar, dar afirmațiile ei nu pot fi coroborate în mod independent în acest moment. Oficialii din Spania dețineau McAfee din octombrie 2020, dar el a fost încă subiectul multor acuzații în Statele Unite și în străinătate. McAfee însuși a sugerat că ar putea fi vizat de autoritățile americane, postând o fotografie a unui tatuaj pe contul său de Twitter în noiembrie 2019, susținând că „Dacă mă sinucid, nu m-am sinucis. Am fost lovită.”

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj