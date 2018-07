Moartea tânărului care aștepta un transplant de 2 ani arată DEFICIENȚELE din sănătate. Alte 31 de persoane sunt în situații similare

Călin Farcaș a murit la 29 de ani, la un Spital din București, în timp ce spera că va putea face un transplant de plămâni. A fost refuzat în România pentru că procedura ar fi fost prea periculoasă, iar în state UE situația a fost similară. Ar fi intenționat să se opereze în India și a reușit să strângă, din donații, 200.000 de euro.

Și-a dorit să trăiască, însă a luptat singur. În aceeași situație sunt alte 31 de persoane care așteaptă un transplant. Ministrul Sănătății recunoaște: statul român a făcut prea puțin pentru Călin Farcaș.

"Statul nu a putut face tot ce putea. Calin a depistat boala acum doi ani. În doi ani se puteau face multe", spune ministrul Sănătății.

Sorina Pintea explică și cum s-a ajuns aici: "Avem acord cu Eurotransplant, incheiat in 2017. Romania nu si-a respectat contributiile incat sa poata sa adere in calitate de membru plin. Romania trebuia sa dea niste organe tarilor din Eurotransplant si am inceput sa facem asta acum doua luni, când am trimis doi plamâni. Nicio clinica nu a acceptat acest transplant. La AKH, statul româna a negociat pentru 5 pacienți pentru 2017 și 5 pentru 2018. În 2017 s-a efectuat un singur transplant, Călin a primit răspuns că îl vor pune pe lista de așteptare pentru 2018, apoi au zis ca nu mai primesc nici un pacient din străinătate. Sunt 31 de pacienți pe lista de așteptare".