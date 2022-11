Momentul exploziei din Istanbul. Angajatul unui restaurant din zonă, mărturie despre reacția oamenilor surprinși acolo (VIDEO)

Momentul exploziei din Istanbul a fost surprins de oamenii care se plimbau și făceau fotografii ori filmări pe strada Istiklal, una dintre cele mai aglomerate străzi din orașul turc.

În imaginile distribuite pe Twitter se aude sunetul puternic produs de explozie, iar oamenii aleargă în toate direcțiile și țipă.

„Când am auzit explozia, am împietrit, oamenii au înghețat, uitându-se unii la alții. Apoi, lumea a început să fugă. M-au sunat rudele mele, știu că lucrez pe Istiklal. I-am liniștit”, a spus Mehmet Akus, 45 de ani, angajat la un restaurant de pe strada unde a avut loc explozia, potrivit Reuters.

Momentul exploziei a fost surprins și de camerele de supraveghere amplasate în Piața Taksim, care este mereu extrem de aglomerată.

Conform ultimului bilanț al victimelor, sunt 6 morți și 53 de răniți. Situația este însă în dinamică, datele s-ar putea schimba.

Zona este în prezent securizată, iar la fața locului sunt numeroase echipaje de poliție. Oamenilor li s-a cerut să evite zona.

