Musicalul 'Some Like It Hot', adaptare a celebrului film de Billy Wilder din 1959, conduce lista nominalizărilor la premiile Tony 2023

Musicalul „Some Like It Hot”, adaptare a celebrului film de Billy Wilder din 1959, conduce cu 13 lista nominalizărilor la premiile Tony 2023, recompensele producţiilor de pe Broadway. Anul acesta, 38 de spectacole concurează la gala programată pe 11 iunie, conform news.ro.

Spectacolul „Some Like It Hot” este urmat de producţiile teatrale „& Juliet'”, '„New York, New York'” şi „Shucked'”. Toate aceste producţii se vor înfrunta cu unul dintre cele mai apreciate spectacole ale anului, „Kimberly Akimbo”, povestea unei adolescente care are o afecţiune ce o face să îmbătrânească rapid. „Kimberly Akimbo” este selectat pentru opt premii, inclusiv pentru actorii Bonnie Milligan şi Justin Cooley, precum şi pentru Victoria Clark în rolul principal.

Nominalizările de anul acesta la teatrul muzical au făcut istorie: J. Harrison Ghee şi Alex Newell sunt primii actori nonbinari care au fost nominalizaţi la premiile Tony. Ghee, în „Some Like It Hot”, joacă rolul principal al lui Jerry, un bărbat care se deghizează în femeie. Newell joacă rolul principal, feminin, al lui Lulu în „Shucked”. Deşi unele premii de teatru, cum ar fi Drama Desk, Lucille Lortel şi Outer Critics Circle, nu împart actorii în roluri masculine şi feminine, premiile Tony au menţinut aceste categorii.

„Ain’t No Mo’” şi „Leopoldstadt” au câte şase selecţii fiecare - ambele câştigând un loc în categoria Cea mai bună piesă nouă.

„Sweeney Todd'” şi „Into the Woods'” au fost selectate printre producţiile care au primit nominalizări la categoria '„best musical revival'”.

După cum a anunţat anterior, regizorul-coregraf Jerry Mitchell va primi Premiul Tony Special Isabelle Stevenson. Tony Honors for Excellence va fi acordat managerului de scenă de producţie Lisa Dawn Cave, director executiv al TDF Victoria Bailey şi contabilului de teatru Robert Fried.

Actriţa Ariana DeBose va fi din nou gazda galei Tony Awards, care va avea loc pe 11 iunie, la United Palace din New York, şi care va fi transmisă în direct începând cu ora 20.00. ET pe CBS, pe lângă un stream live disponibil pe Paramount+.

Lista nominalizărilor

Best New Play - “Ain’t No Mo’”, “Between Riverside and Crazy”, “Cost of Living”, “Fat Ham”, “Leopoldstadt”

Best New Musical - “& Juliet”, “Kimberly Akimbo”, “New York, New York”, “Shucked”, “Some Like It Hot”

Best Play Revival - “A Doll’s House”, “The Piano Lesson”, “The Sign in Sidney Brustein’s Window”, “Topdog/Underdog”

Best Musical Revival - “Camelot”, “Into the Woods”, “Parade”, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”

Best Leading Actress in a Play - Jessica Chastain, “A Doll’s House”, Jodie Comer, “Prima Facie”, Jessica Hecht, “Summer, 1976”, Audra McDonald, “Ohio State Murders”

Best Leading Actor in a Play - Yahya Abdul-Mateen II, “Topdog/Underdog”, Corey Hawkins, “Topdog/Underdog”, Sean Hayes, “Good Night, Oscar”, Stephen McKinley Henderson, “Between Riverside and Crazy”, Wendell Pierce, “Death of a Salesman”

Best Leading Actress in a Musical - Annaleigh Ashford, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, Sara Bareilles, “Into the Woods”, Victoria Clark, “Kimberly Akimbo”, Lorna Courtney, “& Juliet”, Micaela Diamond, “Parade”

Best Leading Actor in a Musical - Christian Borle, “Some Like It Hot”, J. Harrison Ghee, “Some Like It Hot”, Josh Groban, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, Brian D’Arcy James, “Into the Woods”, Ben Platt, “Parade”, Colton Ryan, “New York, New York”

Best Featured Actor in a Play - Jordan E. Cooper, “Ain’t No Mo’”, Samuel L. Jackson, “The Piano Lesson”, Arian Moayed, “A Doll’s House”, Brandon Uranowitz, “Leopoldstadt”, David Zayas, “Cost of Living”

Best Featured Actress in a Play - Nikki Crawford, “Fat Ham”, Crystal Lucas-Perry, “Ain’t No Mo’”, Miriam Silverman, “The Sign in Sidney Brustein’s Window”, Katy Sullivan, “Cost of Living”, Kara Young, “Cost of Living”

Best Featured Actor in a Musical - Kevin Cahoon, “Shucked”, Justin Cooley, “Kimberly Akimbo”, Kevin Del Aguila, “Some Like It Hot”, Jordan Donica, “Camelot”, Alex Newell, “Shucked”

Best Featured Actress in a Musical - Julia Lester, “Into the Woods”, Ruthie Ann Miles, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, Bonnie Milligan, “Kimberly Akimbo”, NaTasha Yvette Williams, “Some Like It Hot”, Betsy Wolfe, “& Juliet”

Best Direction of a Play - Saheem Ali, “Fat Ham”, Jo Bonney, “Cost of Living”, Jamie Lloyd, “A Doll’s House”, Patrick Marber, “Leopoldstadt”, Stevie Walker-Webb, “Ain’t No Mo’”, Max Webster, “Life of Pi”

Best Direction of a Musical - Michael Arden, “Parade”, Lear deBessonet, “Into the Woods”, Casey Nicholaw, “Some Like It Hot”, Jack O’Brien, “Shucked”, Jessica Stone, “Kimberly Akimbo”