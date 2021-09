Năsui le bate obrazul liberalilor: 'Nici măcar Dragnea nu a îndrăznit să împiedice supunerea la vot a unei moţiuni de cenzură'

Trăim într-o democraţie unde moţiunea este un drept constituţional şi nici măcar Dragnea nu a îndrăznit să împiedice supunerea la vot a unei moţiuni de cenzură, a declarat, marţi, Claudiu Năsui, ministrul demisionar al Economiei, în conferinţa de bilanţ.

"Aşteptăm să vedem ce se întâmplă în coaliţie, avem un vot pe moţiunea de cenzură, care a fost depusă regulamentar. E de noaptea minţii, am înţeles că sunt oameni care se uită la semnătura mea şi zic că nu e a mea, e absurd. Cred că la un moment dat trebuie să punem punct luptei pentru putere. Nu poţi să iei drepturile constituţionale ale unei opoziţii. Trăim într-o democraţie. Nici măcar Dragnea nu a îndrăznit să împiedice supunerea la vot a unei moţiuni de cenzură. Toate au o limită şi sper ca birourile permanente reunite şi domnul Marcel Ciolacu şi, înţeleg, cei care îl susţin pe domnul Cîţu să permită instituţiilor democraţiei să funcţioneze", a precizat Năsui.

El a arătat că plecarea din Guvern a sa şi a miniştrilor USR arată că nu vor să gireze un "jaf de amploarea PNDL".Întrebat dacă au existat semnale mai de mult timp că s-ar putea ajunge aici şi premierul Florin Cîţu ar putea lua astfel de decizii, Năsui a arătat: "Eu nu am crezut că o guvernare în care este el premier şi noi parte va trece un jaf de amploarea PNDL 3. Este un program despre care am vorbit în opoziţie, contra lui, am arătat şi noi şi dumneavoastră, din presă, furturile şi corupţia din PNDL. Nu credeam că lucrurile acestea se pot întâmpla în modul agresiv în care s-au întâmplat".De asemenea, jurnaliştii l-au întrebat dacă miniştrii USR ar fi trebuit să-şi dea demisia în momentul în care premierul Florin Cîţu l-a demis pe Vlad Voiculescu."Cred că a fost o greşeală că reacţia noastră nu a fost mai fermă de atunci şi faptul că premierului i-a mers să facă mişcarea aceea atunci l-a făcut să creadă că-i va merge şi acum", a răspuns reprezentantul USR.El a arătat că USR Plus este dispus să revină la guvernare cu PNL doar dacă va fi numit un alt premier: "Mandatul nostru în comitetul politic, unul dintre cele mai importante foruri ale partidului, este că ne dorim aceeaşi formulă de guvernare, aceeaşi structură de ministere, mai puţin premierul".