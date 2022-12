National Portrait Gallery din Londra îşi va redeschide porţile pentru public pe 22 iunie 2023

National Portrait Gallery din Londra a anunţat că îşi va redeschide porţile pentru public pe 22 iunie 2023, după lucrări de reamenajare în valoare de 35,5 milioane de lire sterline, care au început în iunie 2020, informează Advisor.museumsandheritage.com.

Proiectul de reamenajare - intitulat "Inspiring People" - a inclus o re-aranjare vastă a colecţiei galeriei, care a presupus şi un nou nume dat primului etaj al clădirii sale, care va fi cunoscut drept "The Blavatnik Wing", în urma celei mai importante donaţii din istoria sa, din partea Blavatnik Family Foundation, potrivit Agerpres.

"Sunt încântat să pot anunţa data la care noile noastre uşi se vor deschide publicului şi aşteptăm cu nerăbdare să primim vizitatorii în galeria noastră transformată în luna iunie", a declarat Dr. Nicholas Cullinan, directorul National Portrait Gallery.

Sprijinul pentru reamenajare a venit, de asemenea, din partea National Lottery Heritage Fund şi din donaţii de la Garfield Weston Foundation, Ross Foundation, Mildred and Simon Palley, Julia and Hans Rausing Trust, David and Claudia Harding Foundation, Bjorn and Inger Saven, Law Family Charitable Foundation, Deborah Loeb Brice Foundation şi Art Fund.