Nepotul lui Robert F. Kennedy s-a înrolat în secret în Legiunea Internaţională şi a luptat în Ucraina

Conor Kennedy, nepotul fostului senator şi procuror general Robert F. Kennedy, a anunţat printr-un mesaj postat pe Instagram că s-a înrolat în secret în Legiunea Internaţională din Ucraina şi luptat pe frontul din nord-estul ţării, conform news.ro.

“Ca mulţi alţi oameni, am fost profund mişcat de ce am văzut că s-a întâmplat în Ucraina în acest an. Am vrut să ajut. Când am auzit de Legiunea Internaţională din Ucraina, ştiam că voi merge acolo. A doua zi am mers la ambasadă ca să mă înrolez. I-am spus unei persoane de aici unde eram şi i-am spus unei persoane de acolo numele meu adevărat. Nu am vrut ca familia sau prietenii mei să îşi facă griji şi nu voiam să fiu tratat diferit acolo. Ajungând acolo, nu aveam experienţă în domeniul militar şi nu ştiam să trag prea bine, dar puteam să car lucruri grele şi învăţam repede. Eram dispus să mor acolo. Aşa că ei au fost rapid de acord să mă trimită pe frontul de nord-est. Perioada petrecută de mine în Ucraina nu a fost lungă, dar am văzut multe şi am simţit multe. Mi-a plăcut să fiu soldat mai mult decât mă aşteptam. Este înfricoşător. Dar viaţa este simplă şi recompensele pentru găsirea curajului şi pentru binele făcut sunt mari. Prietenii mei de acolo ştiu de ce a trebuit să vin acasă. Ştiu că sunt norocos că m-am întors”, a precizat el.

Conor Kennedy, în vârstă de 28 de ani, a făcut un apel către cei care îi văd mesajul să ajute cât şi cum pot Ucraina în lupta care “va contura soarta democraţiei”.

“Acest război, la fel ca toate celelalte, este îngrozitor. Oamenii pe care i-am întâlnit au fost cei mai curajoşi pe care i-am cunoscut vreodată. Colegii mei din legiune, veniţi din ţări diferite, cu trecut diferit, ideologii diferite, sunt luptători pentru libertate adevăraţi. Aşa cum sunt cetăţenii pe care i-am cunoscut, dintre care mulţi au pierdut totul în lupta lor îndelungată împotriva oligarhiei şi către un sistem democratic. Ei ştiu că nu este un război între egali, este o revoluţie.

Acest război va contura soarta democraţiei în acest secol. Sunt multe de spus despre politici şi rolul guvernelor occidentale acolo. Deocamdată, vă cer doar să ajutaţi. Alăturaţi-vă legiunii, ajutaţi la graniţe sau trimiteţi provizii medicale. În fiecare zi, cineva acolo sacrifică totul pentru pce. Lor nu li se poate cere să acţioneze singuri”, a adăugat el.

Conor Kennedy este fiul lui Robert F. Kennedy Jr. şi al primei soţii a acestuia, Mary Richardson Kennedy. El a apărut pe primele pagini ale tabloidelor în 2012, când a avut o relaţie cu Taylor Swift.